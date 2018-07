Analisi: alimentari più costosi in Slovacchia che negli altri paesi Visegrad

Sebbene le merci di consumo, inclusi alimenti e bevande, possano essere relativamente più economiche in Slovacchia rispetto alla maggior parte dei paesi membri dell’UE, da molti anni tra i quattro paesi del gruppo Visegrad (V4 – Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia).

Una analisi fatta nei giorni scorsi da Poštová banka rimarca come i prezzi negli altri paesi V4 siano in media molto inferiori a quelli slovacchi: per esempio il cibo è meno caro dell’8-9% in Repubblica Ceca e Ungheria e in Polonia fino al 30%, un caso tuttavia particolare, dovuto anche alla qualità degli alimenti, si nota nell’analisi. Secondo la comparazione, negli ultimi dieci anni i prezzi alimentari sono sempre stati più alti di quelli negli altri paesi di Visegrad. O meglio, la stortura è anocra più visibile nei confronti dell’Ungheria, con la quale i prezzi erano simili dieci anni fa. Ma nel frattempo, nel paese confinante quei prezzi sono diminuiti di quasi un decimo.

(Red)

Foto CC0