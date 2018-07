In libreria una nuova guida in italiano su Bratislava

Uscita in libreria da poche settimane, la nuova guida sulla capitale slovacca Bratislava della giornalista friulana Simonetta Di Zanutto è pubblicata dalla casa editrice Odòs. La presentazione giovedì 5 luglio alle 18.30 alla libreria Tarantola di Udine.

È uscita per i tipi di Odòs, casa editrice udinese oltre che libreria di viaggi, una nuovissima guida in lingua italiana dedicata alla capitale della Slovacchia “Bratislava e dintorni“. Autrice è Simonetta Di Zanutto, giornalista e travel blogger friulana, già idearice di Sofia e dintorni (Odòs 2016).

Bratislava e dintorni è l’ottava guida della collana versoest, dedicata alle capitali balcaniche e dell’Europa dell’Est, ideata da Marco Vertovec che dal 2006 ha aperto nel capoluogo friulano la libreria turistica Odòs diventata dopo tre anni anche casa editrice.

Oltre 250 pagine in formato tascabile, la guida illustra Bratislava, capitale di uno stato giovane, indipendente soltanto dal 1993 con la separazione dalla Repubblica Ceca, ma allo stesso tempo con origini antichissime, che hanno reso Bratislava da sempre una città cosmopolita, anche a causa della posizione geografica che vide la città territorio di conquista fin dall’antichità.

Formata da sette sezioni tematiche e 30 foto a colori con cui l’autrice prova a descrivere le diverse anime della città e i luoghi principali da visitare, la guida è piccolo compendio per chi vuole avvicinarsi alla storia e alla cultura slovacca, e partire alla scoperta della capitale e dei suoi dintorni, dei suoi ricchissimi dintorni, disseminati di laghi, di castelli e di vigneti.

Il cuore della guida è formato da 16 passeggiate artistiche, itinerari descrittivi della città con orari e prezzi di musei e monumenti, oltre a una descrizione dettagliata delle cose da vedere. Ogni itinerario è accompagnato da una piccola mappa per agevolare l’orientamento e da 20 focus che approfondiscono un tema, un personaggio storico o letterario o che svelano un fatto curioso della città. Completano la guida ben 88 proposte tra ristoranti, bar e locali e 15 alloggi per ogni fascia di prezzo, oltre a un dizionarietto per destreggiarsi con la lingua locale.

La guida sarà presentata in anteprima giovedì 5 luglio alle 18.30 alla libreria Tarantola di via Vittorio Veneto 20 a Udine. La giornalista Giacomina Pellizzari intervisterà l’autrice. La presentazione si chiuderà con un piccolo rinfresco curato dall’osteria La Ciacarade di Udine.

Bratislava e dintorni

Pagine: 255

Formato: tascabile, 12 x 16,5 cm

Sezioni tematiche: 7

Passeggiate artistiche: 16

Focus: 20

Prezzo: € 14,50

Dove comprarla: in libreria, oppure su , ,

Maggiori dettagli sulla guida

..

Info:

della presentazione a Udine

Libreria Tarantola, Via Vittorio Veneto 20, Udine t. 0432 502459 –

Libreria editrice Odos – t. 0432204307 – info@libreria-odos.it – Facebook

Simonetta Di Zanutto info@ritaglidiviaggio.it – Facebook

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"