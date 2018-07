Arriva in Slovacchia il ‘Treno presidenziale’ con le carrozze storiche cecoslovacche

Uno speciale “Treno presidenziale” per celebrare il centenario della fondazione della Cecoslovacchia ha lasciato Praga nei giorni scorsi e dopo aver viaggiato attraverso la Repubblica Ceca ed aver fatto tappa a Brno è arrivato oggi a Bratislava. Nella capitale slovacca il treno, trainato da una locomotiva d’epoca a vapore, sarà visitabile dal pubblico presso il Museo dei Trasporti oggi dalle ore 12 alle ore 17 e domani, mercoledì, tra le 10 e le 19, quando ripartirà per la prossima destinazione. Dopo Bratislava, il treno si fermerà alle stazioni di Nitra (5-6 Luglio), Zvolen (7-8 luglio), Lucenec (9 luglio), Zilina (10-11 luglio) e Kosice (12-13 luglio), prima di ritornare in Repubblica Ceca dove concluderà il suo viaggio a inizio settembre. delle tappe.

Il treno è composto da cinque carrozze che hanno trasportato, nei loro viaggi interni ma anche nelle visite estere, i presidenti cecoslovacchi tra il 1918 e il 1939, e nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Fa parte del convoglio anche la carrozza costruita per Francesco Ferdinando d’Este, erede del trono austro-ungarico, che anche se il treno lascerà la città rimane nel Museo di Bratislava fino al 14 luglio. Quella stessa carrozza è stata utilizzata, dopo la grande guerra, anche dal primo presidente cecoslovacco Tomáš G. Masaryk. Si tratta di una opportunità eccezionale di vedere pezzi unici, di tecnica ed d eleganza, di un’epoca che non c’è più. Il progetto è stato organizzato dal Museo Nazionale della Tecnica di Praga, in collaborazione con le Ferrovie ceche e slovacche.

Queste le carrozze storiche visitabili del Treno presidenziale:

Carrozza salone TG Masaryk Aza 1-0080 del 1930

Carrozza salone Francesco Ferdinand d’Este del 1909

Carrozza personale Ca 4-5086 del 1931

Carrozza salone 51 54 89-80 001-8 del 1968 “Svoboda”

Carrozza accompagnatori

Locomotiva T 478.1010 (751.010-0) del 1967