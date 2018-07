Il calciatore Juraj Halenár trovato morto in un parco di Bratislava

Il noto calciatore Juraj Halenár è stato sabato pomeriggio nel parco comunale di Vrakuna (Vrakunský lesopark), quartiere a nord della capitale slovacca. L’identità del defunto è stata successivamente confermata dalla polizia e dal suo ex club ŠK Slovan Bratislava. Appena due giorni prima, il 28 giugno, aveva festeggiato il suo 35esimo compleanno, e non si sapeva nulla di lui dal venerdì. La polizia ha aperto una inchiesta penale sulla morte prematura dell’uomo, sulle cause della quale il medico forense non ha escluso nessuna ipotesi. Secondo indiscrezioni, si sarebbe .

Halenár è nato a Trnava nel 1983, ed ha giocato per tutti i tre club di Bratislava, vincendo anche dieci titoli, oltre che per la rappresentanza nazionale. A 18 anni, dopo essere cresciuto nel Lokomotív Trnava, si è spostato a Bratislava, dove viene ingaggiato come attaccante dall’Inter, allora campione di Slovacchia, dove in quattro stagioni ha giocato 105 partite segnano 35 gol. Dal 2005 al 2008 si è spostato all’Artmedia Petržalka, segnando 33 volte in 86 apparizioni, di cui si ricorda soprattutto la sua tripletta contro gli scozzes del Celtic nella Champions League 2005. Infine, tra il 2008 e il 2014 ha giocato nello Slovan, dove ha fatto 55 gol in 150 match. Negli ultimi anni aveva cambiato diverse casacche, con una stagione passata in Ungheria e una in Repubblica Ceca.

🕯 Rodine i pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Juraj, navždy zostaneš v našich srdciach…. Uverejnil používateľ

Nel 2014 chiuse la stagione con 125 gol complessivi, divenendo il miglior marcatore di sempre nella massima serie slovacca. Tra i suoi trofei si ricordano i cinque titoli della Lega Slovacca (quattro con lo Slovan e uno con l’Artmedia), quattro volte e goduto il trionfo in Coppa slovacca (tre volte con gli slavi e una volta con Petrzalka).

