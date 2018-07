Unicef: il 2017 un anno record per gli aiuti di emergenza

Nel 2017, quando carestia, siccità, conflitti e malnutrizione hanno minacciato la sopravvivenza di milioni di persone, l’UNICEF ha impiegato oltre mezzo miliardo di dollari per portare aiuti salvavita e d’emergenza ai bambini con urgente bisogno di assistenza. Questa è, fino ad oggi, la cifra più alta impiegata dall’organizzazione in aiuti per le crisi umanitarie. Nel 2017 la siccità e i conflitti armati hanno devastato le vite dei bambini in Sud Sudan, Yemen, Somalia e Nigeria nordorientale, con circa 22 milioni di bambini affamati, malati, sfollati e fuori dal percorso scolastico. Circa 1,4 milioni di bambini correvano il rischio imminente di morire a causa di malnutrizione grave. In risposta, l’UNICEF ha inviato kit per la nutrizione, fra cui cibo terapeutico pronto per l’uso, latte, biscotti ad alto contenuto energetico e attrezzatura antropometrica per pesare e misurare i bambini per un valore di 122,4 milioni di dollari.

Nel Corno d’Africa, dove la siccità ha inasprito una crisi nutrizionale di larga scala, l’UNICEF ha consegnato circa un quarto del suo cibo terapeutico a livello globale per salvare centinaia di migliaia di bambini colpiti da malnutrizione acuta. Oltre la metà è stato prodotto da fornitori locali in paesi in cui l’UNICEF ha programmi per la nutrizione, fattore che ha aiutato a migliorare l’efficienza e a supportare il mercato locale.

Accanto ad articoli per la nutrizione, l’UNICEF ha anche inviato aiuti salvavita come acqua e servizi igienico-sanitari, vaccini e farmaci, e anche forniture per l’istruzione e vestiti per i bambini e le famiglie coinvolte o sfollate a causa di conflitti, disastri naturali e altre crisi in 61 paesi. La maggior parte degli aiuti di emergenza sono stati distribuiti in Bangladesh (Cox’s Bazar), Yemen, Corno d’Africa, Siria, regione del lago Ciad e Sud Sudan.

Per garantire assistenza ai rifugiati rohingya in Bangladesh, sono stati creati rapidamente servizi logistici, mentre per affrontare simultaneamente nel mondo epidemie di colera sono stati distribuiti scorte d’acqua e kit igienico-sanitari e medici. Solo in Yemen, dove circa 22 milioni di persone sono state colpite da insicurezza alimentare e da un sistema sanitario in dissolvimento, l’UNICEF ha fornito oltre 900 milioni di pastiglie per la purificazione dell’acqua, 1.800 kit per la diarrea acquosa acuta e 33 milioni di dosi di vaccini.

Nel 2017, l’UNICEF e i suoi partner hanno inoltre ridotto sostanzialmente i prezzi dei vaccini, grazie agli sforzi compiuti per influenzare il mercato. Per la prima volta, un set completo di vaccini per un bambino con meno di un anno è disponibile, per i paesi a basso reddito, a meno di 18 dollari americani – rispetto al prezzo del 2013 di 24,46 dollari.

In totale, l’anno scorso l’UNICEF ha fornito aiuti e servizi per i bambini in 150 paesi e territori per un valore di 3,46 miliardi di dollari.

(aise)

Foto cc by sa