Il ministro Kažimír si candida a governatore della Banca centrale slovacca

Il ministro delle Finanze Peter Kažimír (Smer-SD) ha deciso che si candiderà alla carica di governatore della Banca centrale slovacca (NBS). Lo dicono fonti del , secondo le quali sebbene il mandato dell’attuale governatore Jozef Makúch scada solo nel 2021, egli potrebbe dimettersi prima, nel 2019, per essere sostituito da Kažimír, che sarebbe eletto dal governo in carica. Questo fatto significherebbe un cambio al timone del ministero delle Finanze, per traghettare il dicastero alla fine della legislatura, nella primavera 2020. Al momento, rimane un mistero il nome del candidato a nuovo ministro.

Kažimír ha appena compiuto 50 anni, Makúch sta per compierne 65, e il suo mandato è stato rinnovato nel 2015 durante il governo monocolore Smer-SD. Lo scorso anno Kažimír si era candidato, senza successo, a capo dell’Eurogruppo, l’organizzazione dei paesi della zona Euro, che avevano poi eletto alla presidenza il portoghese Centeno.

Olre a guidare NBS, Makúch è membro del Consiglio direttivo della BCE, membro del Consiglio generale del Consiglio europeo per il rischio sistemico, uno dei governatori del Fondo monetario internazionale (FMI) e un sostituto del governatore presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Lo scorso anno, nota Pravda, egli ha guadagnato 245.000 euro, mentre lo stipendeio del ministro è stato di 44.000 euro.

Dopo l’ingresso della Slovacchia nella zona Euro, la Banca centrale nazionale non ha più il potere di regolamentare la politica monetaria della valuta nazionale o i tassi d’interesse, che sono questioni ora in mano alla Banca centrale europea (BCE), ma ha ancora un ruolo importante nel fissare le condizioni di prestito, il controllo del capitale bancario e la regolamentazione della società finanziarie non bancarie.

