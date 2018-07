Alla Civica di Dolny Kubin la mostra “Fuori tutto” dell’artista Marco Gerbi

È stata inaugurata alcuni giorni fa presso la Galleria Civica (Oravska Galeria) di DolnyKubin una personale dell’artista fiorentino Marco Gerbi, da molti anni residente in Slovacchia. Le opere scelte per questa mostra trasmettono una personale rappresentazione dell’artista del mondo di internet e della pubblicità, un universo fatto di cose effimere, slogan, finta perfezione, un mondo alla ricerca di consenso, soldi o semplicemente di like sui social network. Il vuoto dell’uomo moderno è riempito da mode che passano velocemente, da merci il più delle volte superflue.

I frammenti di giornale che Gerbi stratifica nei quadri hanno legami con il suo paese di origine, l’Italia, e si rifanno anche al Futurismo; proprio Depero, uno dei maggiori esponenti di questo movimento, diceva che l’arte del domani sarà pubblicitaria, e questa visione è stata profetica poiché tanti artisti hanno portato avanti questo discorso. Gerbi si è inserito in questa visione che fonde in maniera colta arte e pubblicità, citando la Poesia visiva, la Pop art italiana, il Noveau realisme, e su tutti Mimmo Rotella, ma anche Luciano Ori e Franco Angeli. In più, vivere in Slovacchia da 18 anni ha portato Gerbi ad approfondire la conoscenza e assimilare anche artisti di questa parte d’Europa, come Jiří Kolář o Karel Trinkewitz.

La mostra porta il titolo di “Tutto fuori” (Všetko von), che, spiega l’artista, è uno slogan pubblicitario tirato fuori da una pagina di giornale ed inserito da lui in un quadro. Nell’ambiente pubblicitario, Fuori tutto è un forte invito ad approfittare di una svendita, ma questo titolo ricorda anche le parole urlate della politica, parole che promettono di cambiare tutto.

Le opere di Gerbi sono state esposte, nel corso degli ultimi 15 anni, a Praga, Varsavia, Budapest, Cracovia, Stoccarda, Vienna, Bratislava, Turku, Bruxelles, Copenaghen, Sofia e sono entrate in importanti collezioni come la Fondazione Benetton di Treviso, la Carlo Palli Collection di Prato, la Fondazione Berardelli di Brescia, l’Archivio Cavellini di Brescia, il Museo della Carale di Ivrea, la Banca Monte dei Paschi di Bruxelles ed il Ministero della Cultura della Repubblica Slovacca.

La mostra è curata da Milan Mazur e rimane aperta fino al 2 settembre 2018.

Mostra di arte: Marco Gerbi “Fuori tutto” / “Všetko von”

Dove: Galleria Civica (Oravska Galeria), Hviezdoslavovo námestie 11, Dolny Kubin

Orari: martedì-domenica, dalle 10:00 alle 17:00

Info: