Il Bratislava Guitar Quartet in concerto a Roma

Nell’ambito del festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana “I Giardini della Filarmonica 2018 OPUS”, il prossimo lunedì 9 luglio nei Giardini dell’Accademia si esibirà il Bratislava Guitar Quartet formato da Miloš Slobodník, Yorgos Nousis, Radka Krajová e Martin Krajo. Il concerto è organizzato con il supporto dello Slovak Arts Council, in collaborazione con l’Istituto Slovacco a Roma e l’Ambasciata della Repubblica Slovacca.

Oltre agli inviti a festival chitarristici internazionali (in Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Austria, Slovacchia, Serbia, o in Gran Bretagna), l’ensemble si esibisce spesso da ospite in diversi festival musicali di spicco (Bratislava Music Festival, Epoché, Mitte-Europa, Musica Nobilis) o nei concerti su palchi rinomati (Filarmonica Slovacca, Rudolfinium Praga, Filarmonica di Košice, Orchestra Da camera Statale di Žilina). Il quartetto si esibisce anche nei recital propri, come ad esempio a Madrid, Parigi, Praga o a Vienna.

Il repertorio del gruppo è composto da composizioni musicali originali del 20° secolo, ma include anche numerosi adattamenti dell’ampio spettro musicale, tra cui anche la musica rinascimentale, barocca o la musica romantica. Al concerto nei Giardini dell’Accademia Filarmonica Romana l’ensemble si presenterà con le composizioni musicali di Manuel de Falla, Ilja Zeljenka, Leo Brouwer, Yorgos Nousis, Vladimír Godár e Mathias Duplessy.

La Repubblica Slovacca partecipa al Festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana già per la quinta volta: in questo 2018 aderisce alla manifestazione festeggiando il 25° anniversario della sua nascita.

Cosa: Bratislava Guitar Quartet formato

Quando: lunedì 9 luglio, ore 21.45

Dove: Giardini dell’Accademia Filarmonica Romana, Via Flaminia, 118

