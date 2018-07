Sondaggio: grande stima per gli insegnanti, ma no aumento di stipendi

Una indagine promossa dall’Istituto Comenius insieme all’associazione Zivica, di cui hanno dato conto i media l’altro ieri, mostra che tra gli slovacchi gli insegnanti sono tra le professioni più rispettate insieme a vigili del fuoco, medici e scienziati. L’80% dei 1.005 intervistati ha affermato di avere grande stima per gli insegnanti, mentre tra le categorie che non si guadagnano il rispetto della popolazione ci sono i deputati, i dirigenti e i giudici.

Nonostante il rispetto così ampio per questa categoeia, oltre un terzo degli intevistati dicono di non volere che i propri figli scelgano la professione di insegnante. Inoltre, piuttosto che aumentare gli stipendi dei docenti preferirebbero che fossero spesi più soldi nelle dotazioni educative – in particolare lavagne interattive e tablet – e nel miglioramento delle infrastrutture scolastiche. Solo un quarto dei genitori sosterrebbe la crescita salariale degli insegnanti.

