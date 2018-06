Ministro Gajdos: la proposta sull’acquisto dei caccia avverrà in luglio

Il ministro della Difesa Peter Gajdos (SNS) non ha presentato all’ultima seduta di governo del mese di giugno l’attesa proposta per l’acquisto di 14 aerei da combattimento per l’aviazione. Il ministro ha comunque detto che intende farlo l’11 luglio prossimo, dopo una discussione in quella data al consiglio di sicurezza nazionale, come richiesto dal premier. Secondo il ministro Gajdos, il consiglio dei ministri potrebbe essere in grado di decidere sull’acquisto, un affare che vale oltre 1 miliardo di euro, anche prima della pausa estiva. La decisione su quando mettere in agenda la questione, in ogni caso, rimane tutta in capo al capo del governo, ha detto il ministro. Come materia di sicurezza nazionale, regolata da una decisione tra due offerte e senza gara pubblica, tutti i materiali relativi ai due velivoli, i loro costi e le caratteristiche dei contratti sono secretati e nessuno vi ha accesso. La presentazione al governo della proposta di acquisto da parte del ministero sarà anche occasione per sapere di più su ognuna delle due offerte.

La questione era stata rimandata di recente dal primo ministro Pellegrini a seguito delle polemiche arrivate sui media di una diatriba con il produttore dei caccia JAS-39 Gripen, la svedese Saab, che affianco alla sua offerta per gli aerei aveva indicato la volontà di aprire in Slovacchia un centro logistico per quel tipo di aerei che sono in dotazione anche ai vicini cechi. Si tratta di un progetto che, secondo l’azienda svedese, potrebbe dare lavoro fino a 500 persone, ma che il ministero della Difesa dice di non avere mai ricevuto. Secondo i media slovacchi, da mesi il ministro della Difesa si sarebbe convinto ad acquistare i jet da combattimento americani F-16, che sono più avanzati ma, oltre a costare di più, arriveranno solo tra alcuni anni, allungando la vita dei vecchi MiG russi la cui manutenzione viene assicurata da alcune imprese vicine, pare, al Partito nazionale slovacco (SNS).

(Red)



Foto mosr.sk