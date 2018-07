Il mare più bello d’Italia per il 2018

In questa edizione, sono 17 i comprensori marini che hanno ottenuto il riconoscimento delle cinque vele e 6 quelli lacustri. In totale, i comprensori turistici marini raccolti nel volume sono 96 e 40 quelli lacustri.

Classifica comprensori marini a cinque vele:

1. Baronia di Posada e Parco di Tepilora Posada e Siniscola (Nu)

2. Litorale di Chia Domus De Maria (Ca)

3. Maremma Toscana Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica (Gr)

4. Cinque Terre Vernazza, Monterosso al Mare e Riomaggiore (Sp)

5. Costa del Parco agrario degli Ulivi secolari Polignano a Mare, Ostuni, Monopoli, Fasano e Carovigno (Ba e Br)

6. Cilento Antico Pollica, Castellabate, S. Mauro del Cilento, Montecorice (Sa) Campania

7. Costa d’Argento e Isola del Giglio, Isola del Giglio, Capalbio, Orbetello, Magliano in Toscana e Monte Argentario (Gr)

8. Litorale di Baunei Baunei (Og)

9. Isola di Ustica Ustica (Pa)

10. Litorale Nord Trapanese San Vito Lo Capo, Custonaci, Erice (Tp)

11. Planargia Bosa (Or)

12. Alto Salento Adriatico Melendugno e Otranto (Le)

13. Costa di Maratea Maratea (Pz)

14. Isola di Salina Santa Maria Salina, Malfa, Leni, (Me)

15. Gallura costiera e AMP Capo Testa Santa Teresa Gallura, Palau, Arzachena (Ot)

16. Costa del Mito Camerota, Centola-Palinuro, Pisciotta (Sa)

17. Isola di Pantelleria (Tp) e Pantelleria (Tp)

