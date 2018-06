Doce Vitaj 2018: si chiude con i ritmi caldi e trascinanti del Trio Assurd

Venerdì 29 giugno alla Radio Nazionale a Bratislava la conclusione del festival Dolce Vitaj, undcesima edizione di una serie di grande successo, con il concerto del Trio Assurd, uno splendido esempio di World Music che porta nella capitale slovacca i ritmi passionali del Sud dell’Italia. Tre musiciste di Napoli, tre voci incredibili, tre storie femminili che si intrecciano in un viaggio che porta, dal 1993, in tutto il mondo, ritmi appassionati e impetuosi del Meridione italiano, come la tarantella partenopea, lo slancio delle sonorità della pizzica salentina ed il calore delle terre che si affacciano sul Mar Mediterraneo, il tutto arricchito dall’uso di strumenti originari come le tammorre, i tamburelli e l’organetto.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Questo trio femminile si è esibito nel corso della loro luminosa carriera in teatri, in tutto mondo ed ha collaborato con le migliori compagnie di danza come Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensemble of Chicago. I concerti delle Assurd sono da sempre una fusione catartica di potenzialità musicali, sono un momento intenso e brillante, da ascoltare, cantare e ballare. L’atmosfera creata accompagna il pubblico in una festa, in uno spettacolo di emozioni che celebrano il trionfo della vita.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Il loro repertorio include lo spirito tipico delle tammurriate, delle pizziche, delle tarantelle, delle serenate, delle musiche sacre a cui si aggiungono dei canti di protesta legati al mondo del lavoro e all’emigrazione ed anche composizioni antiche, quasi dimenticate che offrono un senso di continuità con la tradizione.

Prima di arrivare, per la prima volta in Slovacchia, al Dolce Vitaj 2018, le Assurd si sono esibite al Ferrara Buskers, Neuchatel Buskers, World Music Festival Berlino, Les Nuits de Nacre Tulle-Limoges, Festival Internazionale di Palau, Rencontres de Chants Polyphoniques de Calvi, Festival De Chants et de Musiques de Noël – St.Dalmas, Voucalia-Festival of Mediterraneo Polyphonies di Nizza, Festival Ambulant Chants des mondes di Lione, Jazz and the City Festival di Salisburgo, Festival de Musique – Parigi, Müzik Festivali di Istanbul. Queste le componenti del Trio Assurd:

Cristina Vetrone, voce e organetto

Lorella Monti, voce percussioni

Enza Prestia, voce percussioni

..

Cosa: concerto di chiusura del Dolce Vitaj

Quando: venerdì 29 giugno 2018, ore 19:00

Dove: Sala grande della Radio Nazionale Slovacca, Mýtna 1, Bratislava

Organizzato da : Istituto Italiano di Cultura di Bratislava

In collaborazione con : RTVS

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info e prenotazioni: