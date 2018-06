Lotta ai tumori, svelato il Programma nazionale di oncologia

Il ministero della Salute slovacco nei giorni scorsi, in un workshop cui hanno partecipato organizzazioni di pazienti, il Programma nazionale di oncologia (NOP), un piano strategico realizzato in collaborazione con specialisti del settore. Il programma ha lo scopo di aiutare a ridurre l’incidenza e la mortalità dei casi oncologici, che «è la seconda causa di morte più comune in Slovacchia», e migliorare la qualità della vita dei pazienti. L’attenzione principale sarà focalizzata su «prevenzione, diagnosi precoce, trattamento precoce e ottimale, assistenza di supporto, follow-up dopo il trattamento e cure palliative», come ha dichiarato il ministro della Salute Andrea Kalavská.

Il ministero della Salute lancerà a partire da settembre una campagna di comunicazione per lanciare l’Anno della prevenzione. Questa forma di incentivazione verso i cittadini includerà programmi nazionali di screening, coordinati dal Centro nazionale per il cancro (NCI), per il tumore del collo dell’utero, del colon-retto e della mammella, puntando a una diagnosi più precoce per ottimizzare l’efficacia del trattamento. Nel programma si parla anche di dare il via allo screening per i carcinomi alla bocca, renale, polmonare e pancreatico, da farsi attraverso la creazione entro il 2020 di una rete di strutture accreditate dal ministero.

Il sottosegretario al ministero della Salute Stanislav Špánik, medico di professione, con un suo intervento ha sottolineato come il numero di malattie oncologiche stia «crescendo costantemente in tutto il mondo»; ma è positivo e anche provato «che la maggior parte dei tumori può essere diagnosticata in una fase precoce». Lo screening ci aiuterà a localizzare i tumori prima che arrivino a fasi avanzate o metastatiche, ha spiegato.

(La Redazione)

