Sondaggio: Smer-SD al 21%, nessuna maggioranza possibile

Secondo un sondaggio realizzato dall’agenzia AKO nella terza settimana di giugno, il partito di governo Smer-SD avrebbe il 21% dei voti in caso di elezioni. Lo seguono il partito di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS) con il 15,5% e il Partito popolare Slovacchia Nostra (LSNS) con l’11,1%. Quarto sarebbe il Partito nazionale slovacco (SNS) con il 10,2%, davanti a Sme Rodina al 9,3% e OLaNO all’8,6%, Chiudono la lsita dei partiti parlamentari i cristiano-democratici di KDH con il 7,2% e Most-Hid al 6,3%.

Delle formazioni politiche rimaste a bocca asciutta, dunque senza seggi, spiccano Progresivne Slovensko al 4%, Insieme al 3,8% e il partito etnico-ungherese SMK al 2,4%.

La coalizione attuale di governo (Smer-SD, SNS e Most-Hid) otterrebbe solo 64 seggi, dodici in meno del necessario per avere la maggioranza in aula. Nemmeno i partiti di centro-destra SaS, Sme Rodina, OLaNO e KDH, escludendo dunque gli estremisti di LSNS, avrebbero voti sufficienti per formare e sostenere un governo.

(Red)