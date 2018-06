Al via oggi a Bratislava le Giornate dell’incoronazione

Prendono il via oggi a Bratislava le celebrazioni dell’incoronazione, che rievocheranno nella capitale slovacca per oltre una settimana il passato regale di Bratislava, quando la città è stata per oltre due secoli la capitale del Regno d’Ungheria. Si parte alle 15:00 con un concerto di Juraj Hrčka e i Danubius Octet Singers, sulla piazza principale di Bratislava (Hlavne namestie).

Oggi alle 16:30 l’inaugurazione ufficiale dei Coronation Days con il sindaco e le autorità presso la Torre di San Michele, nel centro storico, con una esibizione della Gilda delle vecchie arti e mestieri. Seguirà una passeggiata con i rappresentanti della Gilda per le strade della Città Vecchia, che sarà ripetuta alle ore 17:00 anche il 25, 26 e 29 giugno. Sempre oggi alle 17:00, in piazza Primaziale si aprirà il Festival del vino Frankovka, con assaggi gratuiti del vino amato da Maria Teresa e stand dei viticoltori e vinificatori di Bratislava fino a domenica sera.

Domenica 24 giugno sarà il giorno culmine dell’evento, dedicato alla processione dell’incoronazione del monarca Massimiliano II d’Asburgo, commemorazione della prima incoronazione avvenuta a Bratislava. La processione avrà inizio al castello di Bratislava alle 15:00 e attraverserà il centro città fino alla piazza principale, con la partecipazione di numerose squadre di figuranti, musicisti e animatori in costume. Un torneo di cavalieri reali si terrà sulla riva del Danubio (Tyrsovo nabrezie) alle 6 del pomeriggio, e un concerto di incoronazione si terrà alla Cattedrale di San Martino alle 7 di sera, con musiche coeve di Haydn, Handel e Mozart.

Il 22, 23, 24 e 29 giugno sono a disposizione dei turisti dei tour tematici gratuiti della città in slovacco, inglese e tedesco, con la visita dei luoghi più importanti delle cerimonie di incoronazione dei monarchi ungheresi e delle loro mogli. Le visite in slovacco saranno alle ore 17:00 a partire dalla Porta di Vienna del Castello di Bratislava, mentre i tour in inglese e tedesco partono alle 15:00 dal pozzo sulla piazza Primaziale.

Lunedì 25 giugno al Palazzo Primazione si svolgerà la conferenza “Le incoronazioni di Bratislava nel contesto dell’Europa”.

Tanti altri eventi si svolgeranno nei giorni successivi, inclusa un mercato dell’incoronazione sulla piazza Hviezdoslav, che offrirà anche un “gulasch di incoronazione” basato su una ricetta del periodo di Maria Teresa. L’intero programma degli eventi si può trovare sul sito turistico della capitale visitbratislava.com, in e . La brochure del programma completo in pdf è .

La città di Bratislava divenne capitale dell’Ungheria dopo che Budapast cadde nelle mani dell’Impero Ottomano nel XVI secolo. Undici monarchi d’Ungheria furono incoronati nella Cattedrale di San Martino tra il 1535 e il 1830.

(Red)



Foto visitbratislava.com