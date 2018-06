Il nuovo piano di difesa della Nasa contro gli asteroidi

Mettiamo da parte l’immagine di Bruce Willis e Ben Affleck nel ruolo di aitanti crivellatori di asteroidi e chiediamocelo seriamente: se un grosso corpo celeste fosse in rotta di collisione con la Terra, ci sarebbe modo per evitare la catastrofe? Per la Nasa le opzioni sono diverse. Nel suo ultimo sulla difesa del pianeta si parla di trattori spaziali, impatti cinetici e, sì, anche armi nucleari. Ma la strategia per evitare l’ passa per prima istanza dalla ricerca sui Near-Earth Objects (Neo), quegli oggetti nel nostro Sistema solare che possono intersecare l’orbita della Terra.

Anche se al momento (e probabilmente anche per il ) una reale minaccia che un grosso ci colpisca, è bene essere preparati. Per questo la Nasa ha un nuovo piano per la salvaguardia del pianeta che si articola in cinque punti programmatici.

Al primo posto la strategia dell’agenzia spaziale degli Stati Uniti mette l’implementazione delle capacità di rilevamento, monitoraggio e caratterizzazione degli asteroidi, perché rintracciare per tempo una potenziale minaccia e studiarla è l’unico modo sviluppare un con concrete possibilità di riuscita.

Per lo stesso motivo diventa fondamentale il miglioramento continuo dei modelli di previsione delle orbite degli oggetti vicini alla Terra.

Se si dovesse presentare una reale minaccia, poi, la Nasa prospetta tre alternative di intervento da valutare in base alle dimensioni del Neo, alle sue caratteristiche (come la sua composizione) e al tempo di preavviso prima del previsto impatto con il nostro pianeta.

Una possibilità è quella di costruire una trattore gravitazionale, cioè una nave spaziale con sufficiente massa da attrarre il Neo e , una volta in orbita.

Un’altra strategia per deviare il percorso dell’oggetto pericoloso è quella dell’impatto cinetico, ossia lanciarci contro deliberatamente una navicella o un razzo. Un , invece, si rivelerebbe utile o per modificare la traiettoria dell’asteroide o per farlo a pezzi in modo che i suoi frammenti si disintegrino nell’atmosfera terrestre.

Non è tutto. La strategia della Nasa prevede anche di incrementare le collaborazioni internazionali e stabilire nuove procedure di emergenza e protocolli d’azione in caso si dovessero evacuare zone e indirizzare o soccorrere la popolazione.

