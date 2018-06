La democrazia turca alla prova delle elezioni

Erdoğan fa parte del gruppo dei nazionalisti saliti al potere nei paesi che, dopo la fine della guerra fredda, aspiravano alla democrazia. Da Vladimir Putin in Russia a Viktor Orbán in Ungheria, passando per Rodrigo Duterte nelle Filippine, questi uomini – dei populisti, come vengono definiti – rispettano le regole democratiche fino a quando non devono necessariamente barare.

Non esiste alcuna possibilità di un lieto fine per le elezioni di domenica prossima in Turchia. Quasi la metà esatta della popolazione adora il presidente Recep Tayyip Erdoğan, al potere dal 2002, mentre l’altra metà lo odia e ritiene che la sua vittoria significhi la morte della democrazia nel paese. Potrebbe effettivamente essere così, ma ciò non toglie che vincerà.

Se Erdoğan non si fosse presentato come il difensore dell’islam oltre che di valori etnico-nazionalisti, non avrebbe probabilmente mai vinto le elezioni in Turchia, e una maggioranza del 75-80 per cento, come quella di cui gode Putin, è comunque decisamente inarrivabile per lui. Il suo Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) non ha mai ottenuto neanche il 50 per cento dei voti alle elezioni politiche, e stavolta si presenta in coalizione con un altro partito ultranazionalista ma laico.

Circa la metà degli elettori turchi desidera ancora lo stato laico che aveva in passato, il che significa che lo zelo religioso di Erdoğan e l’aperta promozione dell’islam politico gli valgono l’antipatia di un numero di elettori quasi pari a quello dei suoi sostenitori. I suoi margini di vittoria si sono ridotti quando l’islamismo è diventato più visibile, e nelle ultime due elezioni l’Akp ha ottenuto solo il 40 per cento circa dei voti.

In un sistema pluripartitico che esclude dal parlamento tutti i partiti che ottengono meno del 10 per cento dei voti su scala nazionale, questo è bastato per dare all’Akp una maggioranza parlamentare, ma la cosa non sarebbe dovuta essere sufficiente a dargli una solida base per una dittatura elettiva.