Disoccupazione in Slovacchia scesa al 5,37% in maggio

La disoccupazione in Slovacchia, come risulta dai dati pubblicati nei giorni scorsi dal Centro nazionale per il lavoro (UPSVaR), è scesa ancora a maggio al tasso del 5,37%, vale a dire l’1,98% in meno dell’anno scorso e mezzo decimo di punto percentuale sotto il livello del mese precedente. Il miglioramento è stato registrato in sette delle otto regioni slovacche. La regione di Presov è quella che ha mostrato la performance migliore su base mensile, sebbebe con il suo calo di 0,13 punti percentali rimanga sempre la regione con il tasso più alto a livelo nazionale, pari al 9,09%.

(Red)



Foto: un ufficio del lavoro (upsvar.sk)