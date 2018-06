Bratislava: ritorna il Mercato italiano, sagra di sapori e profumi dal Belpaese

Ritorna, nell’ambito del Dolce Vitaj 2018, il consueto appuntamento con il „Mercato italiano“, che porta nel mese di giugno i suoi colori, sapori e profumi nel centro storico di Bratislava ormai da diversi anni.

Le bancarelle di produttori e rivenditori italiani offrono già da lunedì 18 giugno a visitatori ed appassionati di gastronomia del Belpaese la possibilità di assaggiare ed acquistare diversi prodotti tipici italiani, quali miele, salumi, ortaggi e frutta, formaggi, olio d’oliva, vino, prodotti erboristici e pasta.

L’evento, che si svolge sulla piazza Hviezdoslavovo námestie, nel cuore turistico e commerciale della capitale slovacca, regalerà, fino al 24 giugno 2018 le migliori esperienze in fatto di gusti e bontà tipiche italiane. Per di più, si tratta di unʼottima occasione per rievocare la vendita dei prodotti alimentari che per secoli ha caratterizzato e tutt’ora vivacizza le splendide piazze italiane.