L’Italia di Massimo Bottura ancora prima al World’s 50 Best Restaurants

L’Osteria Francescana di Modena è stato nominato miglior ristorante al mondo, riuscendo a bissare il prestigioso riconoscimento già ottenuto nel 2016. Ma Bottura non è l’unico italiano presente nella Top 50. La cerimonia si è tenuta a Bilbao, in Spagna.

L’Italia è prima al mondo in quanto a cucina. Non è una frase fatta, ma il risultato finale del World’s 50 Best Restaurants 2018: a trionfare è stato lo chef Massimo Bottura (e la sua di Modena). “Questo incredibile, è qualcosa che abbiamo costruito tutti insieme”, ha detto Bottura alla cerimonia di premiazione che si è svolta a Bilbao, in Spagna. Primo nella storia del premio The World’s 50 Best a imporsi per due volte (ci era già riuscito nel 2016), il cuoco (vittima di un furto nella sua abitazione il mese scorso) ha battuto il vincitore dello scorso anno, l’Eleven Madison Park di New York (sceso al quarto posto): sul podio il Celler de Can Roca di Girona, e al terzo posto il Mirazur di Mentone, con lo chef Mauro Colagreco.

Gli organizzatori della lista dei 50 migliori ristoranti del mondo hanno affermato che il premio è stato un testamento per “il continuo impegno di Bottura nel promuovere il carattere unico dell’Osteria Francescana. L’Osteria Francescana serve la cucina contemporanea di Bottura, che sfida e reinventa la tradizione culinaria italiana mentre utilizza i migliori prodotti della regione Emilia Romagna. La prossima edizione dei World’s 50 Best Restaurants, che questa sono stati nei Paesi Baschi, sarà a San Francisco, in California. La cerimonia è stata organizzata dalla rivista specializzata britannica Restaurant.

Non solo Bottura tra gli italiani nella top 50. Ci sono anche Niko Romito del Reale di Castel di Sangro, salito dal 43esimo posto al 36esimo; Massimiliano Alajmo de Le Calandre che si è classificato al 29esimo posto e Enrico Crippa con il suo Piazza Duomo al 16esimo posto.

Congratulations! No.1 — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best)

La Classifica finale

Best BBVA SCOLARSHIP. La borsa di studio è consegnata da Oscar Moja alla giovane chef Jesse Lue, per “la visione e la passione che mette nel lavoro e nella sua stessa formazione”.

1 Italia, Modena, Osteria Francescana, Massimo Bottura

2 Spagna, Girona, El Celler De Can Roca

3. Francia, Mentone, Mirazur – Mauro Colagreco

4 USA, New York, Eleven Madison – Miglior ristorante del Nord America

5 Thailandia, Bangkok, Gaggan – Miglior ristorante dell’Asia

6 Peru, Lima, Central – Miglior Ristorante del Sud America

7 Peru, Lima, Maido

8 Francia, Parigi, Arpège

9 Spagna, San Sebastian, Mugaritz

10 Spagna, Axpe, Axador Extebarri

11 Messico, Città del Messico, Quintonil

12 Usa, Pocantillo Hills, Blue Hill at Stone Barns

13 Messico, Città del Messico, Pujol

14 Austria, Vienna, Steirereck

15 Russia, Mosca, The White Rabbit

16 Italia, Alba, Piazza Duomo – Enrico Crippa

17 Giappone, Tokyo, Den – Vincitore del Highest Climber Award sponsorizzato da Lavazza

18 Spagna, Barcellona, Disfrutar

19 Danimarca, Copenhagen, Geranium – Vincitore del The Ferrari Trento Art of Ospitality

20 Australia, Melbourne, Attica – Miglior ristorante dell’Australia

21 Francia, Parigi, Plaza Athénée

22 Giappone, Tokyo, Narisawa

23 Italia, Rubano, Le Calandre – Massimiliano Alajmo

24 Cina, Shangai, Paul Pairet

25 USA, New York, Cosme

26 USA, New York City, Le Bernardin

27 Cile, Santiago del Cile, Boragò

28 Singapore, Odette

29 Francia, Parisi, Pavillon Ledoyen, Yannick Alleno

30 Brasile, San Paolo, D.O.M

31 Spagna, San Sebastian, Arzak

32 Spagna, Barcellona, Tickets

33 UK, Londra, The Clove Club

34 USA, Chicago, Alinea

35 Norvegia, Oslo, Maaemo

36 Italia, Castel di Sangro, Reale – Niko Romito

37 Germania, Berlino, Tim Raue

38 Uk, Londra, Lile’s

39 Perù, Lima, Astrid y Gastón

40 Francia, Parigi, Septime

41 Giappone, Tokyo, Nihonryori RyuGin

42 Uk, Londra, The Ledbury

43 Spagna, Larrabetzu, Azurmendi – vincitore del Sustainable Restaurant Award

44 Turchia – Instanbul – Mikla

45 Dinner – Heston Blumenthal in London

46 Dalla California, San Francisco – Saison

47 Dalla Svizzera Schloss Schauenstein – Andreas Caminada

48 Dalla Slovenia Isa Franko – Ana ros

49 Dalla Tailandia, Nahm

50 Dal Sudafrica, Cape Town, The test Kitchen

Premi speciali:

The World’s Best Pastry Chef, Cédric Grolet

Il vincitore dello Chef’s Choice Awards – il più votato dai colleghi – è Dan Barber.

(Fonte cc by nc nd)



: The World’s 50 Best Restaurants