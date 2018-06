I mondiali di calcio delle “nazioni” che non esistono

Ryukyu, Cascadia, Franconia, Sahara occidentale. E ancora Kurdistan, Transnistria e Ossezia del Sud. Molti dei loro nomi vi suoneranno del tutto nuovi e sconosciuti e se proverete a cercarle su un atlante geografico probabilmente non riuscirete nemmeno a individuarle. Sono delle “non-nazioni” o, meglio, nazioni non ufficialmente riconosciute, che ogni due anni – a partire dal 2014 – si sfidano su un campo di calcio, dando vita a un torneo internazionale che strizza l’occhio ai mondiali organizzati dalla Fifa.

I mondiali organizzati dalla (Confederation of Independent Football Associations; in italiano Confederazione delle nazioni non riconosciute), giunti già alla terza edizione, sono aperti a gruppi, minoranze e comunità culturali esclusi dal sistema Fifa, perché privi di sovranità nazionale. Aderiscono a ConIfa di tutto il pianeta. In Europa, solo per fare qualche esempio, troviamo le rappresentative di Padania (seconda nel ranking ConIfa), Abkhazia, Repubblica popolare di Donetsk, Monaco e Nagorno Karabakh. In Asia, di Panjab, Tibet e Rohingya; per l’Africa Darfur, Somaliland e Zanzibar; mentre arrivano dall’Oceania Kiribati e Tuvalu.

I Mondiali di ConIfa 2018

Ad aggiudicarsi quest’anno il titolo è stata la , squadra di calcio che rappresenta la minoranza ungherese – circa 157 mila persone – che vive nel nord-ovest dell’Ucraina (si tratta della quinta minoranza del Paese), dopo una sfida vinta ai rigori contro la Repubblica di Cipro del Nord. Risultato finale: 3 a 2, dopo che i tempi regolari del match si erano chiusi sullo 0 a 0 davanti a centinaia di spettatori.

Terza classificata, la Padania che si è imposta sullo Székely Land – squadra che rappresenta una minoranza ungherese nell’est della Transilvania, in Romania – per 5 a 4 ai rigori.

Lo sport veicolo di aspirazioni nazionali

I mondiali alternativi di ConIfa non sono soltanto un affare per appassionati calciofili. Per le nazioni non riconosciute che vi partecipano rappresentano anche un’occasione per rivendicare la propria identità e appartenenza, tutte insieme, unite sotto un unico vessillo, quello dello sport. È un modo per affermare la propria indipendenza e l’aspirazione ad essere riconosciute come nazioni dalla comunità internazionale.

«Vogliamo trasmettere l’idea che le identità delle persone sono importanti e che non è necessario inserirle all’interno di caselle preconfezionate dalla politica internazionale», ha dichiarato Paul Watson, a capo del comitato organizzatore del torneo. «La nostra visione flessibile dell’identità è forse più adatta al mondo di oggi rispetto a quella esistente e comunemente accettata».

Rivendicazioni e ambizioni pagate spesso , con la loro stessa libertà. Il team manager della Kabylia, Aksel Bellabbaci, ha raccontato di essere stato arrestato più volte dalla polizia di stato in Algeria mentre ultimava i preparativi per il torneo. I giocatori sono stati avvertiti dalle autorità che avrebbero avuto ripercussioni una volta rientrati in patria. «La polizia non vuole che i kabyliani si mettano in mostra», ha detto Bellabbaci.

(Sophie Tavernese, cc by nc nd)

Foto: le squadre della Padania e del Darfur ( )