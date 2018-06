Sme Rodina a congresso traccia la linea per elezioni comunali e presidenziali

Il partito Sme Rodina (Siamo una famiglia) di Boris Kollar si è riunito a congresso a Zilina sabato 16 giugno per discutere della strategia in vista delle elezioni municipali di quest’autunno e della campagna per le presidenziali del 2019.

I 70 delegati al congresso sono stati informati dalla direzione della formazione politica dello stato dei colloqui sulla creazione di coalizioni elettorali a livello municipale. Il presidente del partito, Boris Kollar, ha dichiarato di essere pronto a sostenere ogni candidato di qualità e dignitoso, non importa a quale partito appartenga. Sme Rodina sarà comunque impegnato in una stretta cooperazione con i due maggiori partiti dell’opposizione, Libertà e Solidarietà (SaS) e Gente Ordinaria e Personalità Indipendenti (OLaNO). Kollar ha sostenuto la necessità di dare fiducia a candidati disposti a lavorare a beneficio della gente e non a “sponsor e oligarchi”.

I delegati hanno approvato una risoluzione sui due appuntamenti elettorali con le raccomandazioni per i corpi direttivi del partito. Candidato del partito alla presidenza della repubblica sarà il vicepresidente di Sme Rodina, Milan Krajniak.

