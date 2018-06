Festa della Musica a Roma, in concerto anche lo slovacco Ronald Rigó

In occasione della Festa della Musica Roma 2018, giovedì 21 giugno si esibirà nella capitale italiana il giovane talento pianistico slovacco Ronald Rigó.

Noto al pubblico slovacco soprattutto per la competizione televisiva “Virtuózi“ – un talent show dedicato alla musica classica nella quale gli viene assegnato il premio speciale del „Più grande virtuoso“, Ronald Rigó nel 2013 è tra i vincitori del concorso “Il Talento della Nuova Europa” e viene premiato con una borsa di studio. Rigó si è esibito in tour in diverse città e ha tenuto dei recital solistici fra le altre a Parigi, Ingolstadt (Germania), Bruxelles, Milano.

Il concerto, sostenuto dall’Istituto Slovacco a Roma, che fa parte di una maratona per piano solo con l’avvicendarsi sul palcoscenico di diversi esecutori avrà questo programma:

– Franz Liszt: Dante Sonata

– Liszt / Verdi: Rigoletto (Concert Paraphrase)

– Liszt / Volodos: Rapsodia ungherese n. 13

..

Quando: 21/06/2018, ore 20:30

Dove: Mattatoio di Roma (Ex Macro Testaccio), P.za O. Giustiniani 4

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info:

Info: