Minebea Mitsumi apre a Košice fabbrica da 1100 lavoratori

Venerdì 15 giugno la società giapponese Minebea Mitsumi nel parco industriale di Košice il suo più grande impianto industriale in Europa, per un costo totale che entro il 2022 si prevede arrivare a 60 milioni di euro. In questa prima fase la fabbrica avrà una superficie di 50mila metri quadrati.

Nello stabilimento estremamente avanzato, la cui costruzione fu iniziata un anno fa alla presenza del primo ministro Robert Fico, è stata avviata la produzione di dispositivi per la propulsione meccatronica, sensori, cuscinetti miniaturizzati e motori elettrici speciali per l’industria con una prima assunzione di 1.100 dipendenti, 100 dei quali nel reparto ricerca e sviluppo del prodotto, cui si potrebbero aggiungere altri 2.000 posti di lavoro entro tre anni.

La produzione slovacca, che farà capo alla sede europea in Germania dell’azienda giapponese, che a livello globale impiega circa 100mila persone, sarà utilizzata particolarmente nel settore automobilistico e degli elettrodomestici.

Il governo ha stanziato per il progetto un aiuto gli investimenti di 19,3 milioni di euro. L’impianto ha messo in cantiere un sistema di cooperazione con le scuole superiori dell’area e con l’Università di Tecnologia di Kosice, allo scopo di formare i propri futuri lavoratori.

DOBRÁ SPRÁVA PRE KOŠICE – 1100 ĽUDÍ NÁJDE PRÁCUDnes sme slávnostne otvorili závod Minebea, ktorý prinesie východnému… Uverejnil používateľ

All’inaugurazione era presente il premier Peter Pellegrini, il quale che si tratta di un grande investimento che porta una produzione ad alto valore aggiunto, il che lo rende importante non solo per Košice ma per l’intera Slovacchia orientale. Pellegrini ha detto di aspettarsi che Minebea possa dare l’esempio per l’arrivo di altri investimenti privati importanti nella Slovacchia orientale.

(La Redazione)

Foto