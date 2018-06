Prezzi al consumo su del 2,6% in Slovacchia a maggio 2018

Nel mese di maggio in Slovacchia i prezzi al consumo sono rimasti invariati rispetto a quanto risultava in aprile, cioè in aumento rispetto al maggio 2017 del 2,6%, dice una nota di giovedì dell’Ufficio di Statistica slovacco. Le differenza più significative sono state rilevate nei trasporti (+5,5%), nei prodotti alimentari e bevande non alcoliche (+4,5%), e in ristoranti e alberghi (+3,5%), mentre i prezzi sono rimasti invariati nei servizi postali e nelle telecomunicazioni.

Nei primi cinque mesi di quest’anno i prezzi al consumo sono aumentati del 2,5% su base annua.

Nel frattempo, l’inflazione armonizzata secondo i principi UE si è attestata in Slovacchia al 2,7% annuo in maggio, mentre il tasso medio di inflazione armonizzato degli ultimi 12 mesi è stato pari al 2,1%.

Su base mensile, a maggio l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto particolarmente rispetto ad aprile dello 0,02% per mobili, attrezzature domestiche e manutenzione ordinaria delle case, abbigliamento e calzature e beni e servizi vari, mentre è salito dello 0,01% per l’abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili e per ristoranti e alberghi. Sono scesi, al contrario, i prezzi mensili su prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,03%) e trasporti (-0,04%).

