SARIO per la promozione delle PMI in filiera

Come parte del progetto nazionale “Promuovere l’internazionalizzazione delle PMI”, l’Agenzia slovacca per gli investimenti e la promozione del commercio SARIO ha creato un sistema per sostenere lo sviluppo delle filiere, al fine di aumentare la partecipazione delle PMI alle reti di distribuzione transnazionali.

L’obiettivo è rendere le catene di approvvigionamento più trasparenti in Slovacchia, identificare lacune di mercato e rintracciare il potenziale non sfruttato delle società stabilite in Slovacchia. Per comprendere meglio le PMI che operano nel paese, si terranno incontri con oltre 1.350 aziende nel quadro dell’attuazione del progetto, sotto forma di visite personali agli impianti di produzione.

Ci sarà un’intensa cooperazione, soprattutto con le aziende con il maggiore potenziale di crescita e innovazione, che dovrebbero essere parte delle catene di approvvigionamento. Gli interessati possono contattare i membri del team di progetto scrivendo a questa email: rdr@sario.sk.

Maggiori informazioni possono essere trovate del sito Sario.

(Fonte )

Foto CC0