Ryanair annuncia per il prossimo anno un primo volo da Kosice

Ryanair ha annunciato ieri il suo primo collegamento aereo dall’aeroporto di Kosice con una linea per Londra Southend che verrà operata 3 volte a settimana dal 2 aprile 2019 e sarà inserita nel calendario estivo dello scalo più orientale della Slovacchia. Già da questo mese sarà possibile acquistare i biglietti a prezzi scontati, a partire da € 24,99 sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost.

Michael Tmej, direttore dell’aeroporto, ha espresso la sua soddisfazione per poter accogliere per la prima volta Ryanair sulla pista di Kosice, confermando che le linee per Londra sono da tempo le tratte di maggior successo dello scalo, con ancora un alto potenziale di crescita visto che i posti a disposizione per i voli da e per la capitale britannica non riescono ancora a soddisfare tutte le richieste dei passeggeri, soprattutto delle migliaia di slovacchi della Slovacchia orientale che vivono in Inghilterra. Inoltre, il nuovo collegamento sarà utile per chi vorrà recarsi in Slovacchia il prossimo anno per i campionati mondiali di hockey su ghiaccio, che si giocheranno in parte a Kosice.

Il London Southend Airport è un aeroporto regionale situato presso Rochford, nell’Essex, una sessantina di chilometri a est di Londra. Era il terzo scalo britannico più trafficato negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, prima del declino dovuto all’apertura dell’aeroporto di Stanstead. Dieci anni fa Southend è stato rivitalizzato con nuovi investimenti e negli ultimi anni vi hanno aperto delle basi compagnie aere come EasyJet e altre. I piani di sviluppo dello scalo prevedono una crescita a 2 milioni di passeggeri all’anno entro il 2020.

(Red)

Foto CC0