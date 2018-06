Decine di nuovi treni in Slovacchia per l’estate 2018

Il 10 giugno, con l’avvio dell’ , la compagnia ferroviaria statale ZSSK ha inaugurato 56 nuove connessioni con decine di nuovi treni che operano a Bratislava, Žilina e negli Alti Tatra, e 27 che sono entrati in servizio tra la capitale e la vicina città di Senec.

Secondo i dati di ZSSK, sono circa 130.000 le persone che viaggiano a Bratislava ogni giorno. L’aggiunta di nuove connessioni con 17.000 posti in più ogni 30 minuti nel corso della giornata viene dunque giudicato un aiuto significativo contro i problemi del traffico nei dintorni della capitale. In più, la stazione di Bratislava-Nové Mesto, nell’omonimo quartiere ai bordi della città vecchia, avrà un nuovo collegamento con la stazione di Bratislava-Petržalka, dove arriveranno i treni provenienti da Senec.

Nella subregione di Kysuce, nel nord-ovest del paese, sarà creata la prima parte del futuro sistema di trasporto integrato grazie a un servizio regolare di tre nuovi treni suburbani sulla linea tra Žilina e Čadca, a partire da questo mese. Inoltre, anche negli Alti Tatra verranno aggiunti 16 nuovi treni nella stagione estiva.

L’obiettivo dell’espansione dei servizi offerti dalla società pubblica ZSSK è in particolare dettato dalla sicurezza dei passeggeri e dal rispetto per l’ambiente. Un passo avanti, dice l’azienda, verso la sostituzione dell’automobile come mezzo di trasporto personale a favore del treno.

