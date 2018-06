Quante persone nel mondo si stanno spostando a vivere nelle città?

Da oltre un decennio la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città e il processo di abbandono delle campagne non accenna a fermarsi. certifica che da quest’anno la percentuale della popolazione urbana supera quella della popolazione rurale anche nei Paesi meno sviluppati, che sono quelli in cui vive oltre l’80% degli esseri umani.

Nel complesso, la popolazione mondiale si ripartisce oggi tra 4,2 miliardi di persone che vivono in città (55%) e 3,4 miliardi che vivono ancora in campagna o in piccoli centri (la classificazione varia da Paese a Paese). Ogni anno però circa l’1% di questi 7 miliardi e 600 milioni di persone che abitano oggi la Terra lascia le campagne. Significa che ogni anno 76 milioni di persone, più dell’intera popolazione di Paesi come l’Italia o la Francia, va a vivere in città. È una percentuale in continua crescita: vent’anni fa era lo 0,7% e quarant’anni fa lo 0,53%. La previsione è che nel 2045 due persone su tre nel mondo vivranno in città. Non solo: fino ad ora il numero di persone che vivono in campagna ha continuato a crescere, poiché lo spopolamento delle zone rurali è stato comunque più che compensato dall’aumento della popolazione. Tra poco anche questa tendenza si invertirà e anche il numero complessivo di persone che vivono in zone rurali comincerà a diminuire.

L’esodo più massiccio si sta verificando nei Paesi a reddito medio-alto, un gruppo che include, tra gli altri, Cina, Brasile, Turchia, Thailandia e Romania. In Asia stanno lasciando le zone rurali per andare a vivere in una città oltre 12 persone su mille ogni anno, ma in Cina sono più del doppio: oltre 28 persone su mille, un ritmo che significa che nel giro di un decennio oltre un quarto della popolazione totale del Paese più popoloso del mondo si sposta a vivere in un’area urbana. Nell’America del Sud il tasso di spopolamento delle campagne è di oltre 13 persone su mille ogni anno, ma in Brasile supera le 19 persone su mille. Da oggi al 2050 in India si sposteranno in città 416 milioni di persone, in Cina 255 milioni e in Nigeria 189 milioni.

In Asia la popolazione oggi si divide quasi esattamente a metà tra città e zone rurali, ma in Cina i cittadini sono già quasi il 60%. A livello di continenti, l’Africa è l’unico continente in cui la popolazione rurale superi ancora quella urbana (57,5% contro 42,5%) ma tra il 2030 e il 2035 anche in Africa si verificherà il sorpasso delle città sulle campagne.

Nei Paesi più ricchi l’inurbamento prosegue. Nelle nazioni ad altro reddito la percentuale di coloro che abitano in città è già dell’81,5%, più di otto persone su dieci. Vent’anni fa era il 75,7% e tra poco meno di vent’anni, nel 2035, sarà l’85%. In Europa vivono in città più di nove persone su dieci in Belgio (dove si arriva al 98%), Lussemburgo, Olanda, Malta e Islanda e più di otto su dieci in Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Francia e Spagna.

In Italia le persone che vivono già in città sono sette su dieci, ma anche nel nostro Paese la corsa verso le zone urbane è destinata a continuare, anzi ad accelerare. Oggi in Italia lasciano la campagna dieci persone su mille ogni anno, come nella media dei Paesi più ricchi. Secondo le previsioni delle Nazioni Unite tra dieci anni saranno più di dodici: l’esodo verso le città avrà di nuovo il ritmo degli anni Cinquanta e Sessanta per poi aumentare ancora e porterà entro il 2050 ad avere anche nel nostro Paese l’80% delle persone che vivono in città.

