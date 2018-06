Cosa sono le sanzioni contro la Federazione russa

Una serie di restrizioni, tra cui divieto d’ingresso nei paesi dell’Ue e congelamento dei beni, sono state adottate nei confronti di 150 individui e 38 entità le cui “azioni hanno compromesso l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”. Tra le persone colpite ci sono personaggi politici, deputati e senatori (per esempio l’ex vicepremier Dmitrij Rogozin, la presidente del consiglio federale Valentina Matvienko, l’ex presidente della camera Sergej Naryškin), uomini d’affari (tra gli altri Arkadij Rotenberg e Konstantin Malofeev), il conduttore tv Dmitrij Kiselёv, l’ex direttore dei Servizi federali di sicurezza (Fsb) Nikolaj Patrušev e il presidente ceceno Ramzan Kadyrov. Queste misure sono state prorogate fino al 15 settembre 2018.

L’Unione europea ha anche imposto sanzioni economiche che limitano l’accesso della Russia ai capitali, alle tecnologie e agli armamenti europei. Varati per la prima volta nel luglio del 2014, questi provvedimenti sono stati prorogati di sei mesi in sei mesi. La prossima scadenza è fissata al 31 luglio. In particolare, queste misure “limitano l’accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell’Unione europea da parte di talune banche e società russe; impongono il divieto di esportazione e di importazione per quanto riguarda il commercio di armi; stabiliscono il divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o utilizzatori finali militari in Russia; limitano l’accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio”. Sono inoltre in vigore restrizioni alla cooperazione economica con la Russia (tra cui la sospensione di alcuni programmi bilaterali) e limitazioni ai rapporti economici con la Crimea, tra cui il divieto d’importazione di beni dalla penisola.