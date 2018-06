Turismo: aumentano gli arrivi in Slovacchia tramite viaggi organizzati

Secondo i dati forniti dall’Associazione delle agenzie slovacche di viaggio (SACKA) e pubblicati dall’Ufficio di Statistica slovacco, nel 2017 sono stati 387.061 i tramite agenzie di viaggio, un numero che risulta in aumento del 24% rispetto al 2016, che già era stato un anno eccezionale. Il maggior interesse dei visitatori stranieri è stato rivolto al turismo montano, poi ai soggiorni termali e alle visite della capitale slovacca. Le entrate sono state pari a 26,5 milioni di euro, in aumento del 16%. SACKA si aspetta che anche il 2018 si concluderà con numeri molto simili.

I tedeschi sono stati i più numerosi tra i turisti stranieri giunti tramite agenzie di viaggio: 95.237 persone, la metà del numero totale di tedeschi che hanno visitato la Slovacchia, attratti soprattutto da escursioni, eventi culturali e tour turistici, in particolare nell’area delle montagne Alti Tatra, nella microregione di Spis e nella capitale Bratislava. Si tratta di un aumento pari al 104% sull’anno precedente.

Secondo gruppo nazionale quello degli austriaci, 67.936 (+24,5%, due terzi del totale turisti dall’Austria). Sono seguiti da turisti statunitensi (67.268) e australiani (46.659), che tuttavia in entrambi i casi si fermano in genere solo per un giorno, di passaggio con le crociere sul fiume Danubio che stanno guadagnando sempre più popolarità.

In aumento anche i britannici che vengono con agenzie (21.768), che sono triplicati in appena un anno, favoriti probabilmente dal maggior numero di voli low-cost diretti a Bratislava da diverse città del Regno Unito. Gli italiani giunti con viaggi organizzati sono stati meno di 4.500, uno su tredici dei circa 60.000 che lo scorso anno hanno visitato il paese.

Quanto a presenze, sono i turisti cechi quelli che passano più giorni (e notti) in Slovacchia, 4,2 a testa in media nel 2017. Un record cui però si stanno avvicinando i turisti israeliani.

Delle otto regioni del paese, dal maggior numero di stranieri arrivati con viaggi organizzati: ben 352.958 lo scorso anno, il 29% in più su base annua. Seguono la regione di Kosice e quella di Presov.

(Red)

Foto cc by sa

Foto cc by