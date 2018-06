Online l’app “ItaliAmo”, corso di lingua e cultura italiana di livello A1

Realizzata dal Maeci in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design, è disponibile per dispositivi iOS e Android.

ROMA – Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha realizzato in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design l’app “ItaliAmo”, un corso di lingua e cultura italiana di livello A1 nell’ambito della strategia di promozione integrata della lingua italiana all’estero.

Obiettivo dell’app è quello di attrarre un maggior numero di studenti di italiano e allo stesso tempo, in un’ottica di promozione integrata, valorizzare la cultura, il turismo e le realtà produttive italiane all’estero grazie ad uno strumento pensato appositamente per dispositivi iOS e Android.

Il corso, al momento disponibile in lingua inglese e cinese, è strutturato in dieci tappe ambientate in altrettante città e regioni italiane ed è costruito come un viaggio alla scoperta dell’Italia assieme a Leo e Lisa, due personaggi che richiamano in chiave moderna Leonardo da Vinci e Monna Lisa. Ciascuna delle dieci tappe è articolata in quattro sezioni che consistono in dialoghi, espressioni di uso comune, esercizi linguistici e curiosità culturali ed enogastronomiche.

Con questa app – scaricabile dall’ o da , – sarà possibile imparare in maniera interattiva le basi della lingua italiana e scoprire allo stesso tempo la ricchezza artistica e culturale del nostro Paese e anche le eccellenze del Made in Italy.

(Inform)