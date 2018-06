Italia, il governo Conte ottiene la fiducia anche alla Camera

Dopo il sì del Senato, il governo Conte ottiene anche la fiducia dalla Camera dei depoutati, con 350 voti a favore del nuovo esecutivo e 236 contrari. Dopo un intenso dibattito sulle linee programmatiche del nuovo governo sostenuto dalla maggioranza M5S – Lega e la replica del premier Conte, la Camera ha decretato la fiducia. I presenti in aula erano 621, i votanti 586, gli astenuti sono risultati 35. Il governo di Giuseppe Conte aveva in precedenza ricevuto il via libera dal Senato, dove la maggioranza è più risicata, con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astensioni.

(Red)

Illustr. B.Slovacchia