Bratislava allagata ieri con il traffico in tilt e diverse auto bloccate nell’acqua

La capitale slovacca è stata colpita ieri pomeriggio da un acquazzone torrenziale che ha mandato in tilt il traffico in diverse aree della città. Auto private e mezzi di trasporto pubblici sono stati deviati dalle strade e sottopassaggi completamente allagati, o sono rimasti bloccati per decine di minuti.

Tra i punti più critici, secondo la polizia, la situazione nelle strade Bajkalska, Ružinovská, Zahradnicka, Drienova e Vajnorska, dove alcune auto sono rimaste bloccate nell’acqua.4

La società di trasporto pubblico di Bratislava ha informato che bus e tram hanno registrato ritardi in tutta la città fino a 50 minuti.

Diversi edifici sono stati allagati nei sotterranei, compreso il garage e i piani interrati del centro commerciale Centrál, che è stato in parte evacuato, mentre ancora centinaia di auto stavano cercando di entrarvi, pensando di trovarvi rifugio e creando il caos totale.

I vigili del fuoco hanno avuto molto da fare con le piogge torrenziali, e sono stati chiamati oltre trecento volte in poche ore solo nella capitale. Colpite anche altre aree nella regione di Bratislava e Trnava, in particolare nel distretto di Dunajska Streda.

Foto Policia SR

Via Ruzinovska, e sopra via Bajkalska.