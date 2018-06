Rapina con ostaggio a Krompachy. Rapinatore armato di batticarne

Venerdì 1 giugno a Krompachy, località della regione di Kosicem un uomo ha preso in ostaggio gli impiegati all’interno della locale filiale di Vub Banka. Il dramma, iniziato verso le 11 del mattino, ha visto per protagonisti Miroslav V, un camionista 32enne del posto, e gli impiegati della banca, una delle quali è stata presa in ostaggio. Ma si è tutto cocluso senza uso della violenza dopo l’interveto dei negoziatori della polizia. Tutti i malcapitati hanno sperimentato un trauma post-traumatico per la una forte dose di paura e stress.

L’uomo, armato di coltello e un batticarne, ha preso in ostaggio una impiegata. La polizia ha preso le necessarie misure di sicurezza e ha messo in campo dei negoziatori per convincere il criminale a desistere. Nell’elenco di richieste dell’uomo è spuntato anche un elicottero, per permettergli la fuga. Al rifiuto degli agenti, ha chiesto un’auto, ma alla fine si è accontentato di una pizza, che i negoziatori gli hanno prontamente ordinato e fatta consegnare.