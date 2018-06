Il presidente Kiska da oggi in visita ufficiale in Norvegia

Il presidente Andrej Kiska da domani sarà in visita ufficiale a Oslo, il suo primo viaggio in Norvegia da capo dello Stato che farà su invito di Re Harald V. I due dovrebbero discutere delle relazioni bilaterali e del loro ulteriore sviluppo, anche nei settori dell’innovazione, ricerca e nuove tecnologie, secondo una nota diffusa dall’ufficio di Kiska. Sul tavolo anche temi come la protezione dell’ambiente e le risorse per lo sviluppo della Slovacchia provenienti dai fondi norvegesi.

Secondo il programma, Kiska dovrebbe essere ricevuto inoltre dal primo ministro Erna Solberg e dal presidente del Parlamento norvegese Tone Wilhelmsen Troen. Durante la visita, il presidente slovacco parteciperà a uno spettacolo del Teatro Nazionale Slovacco, che metterà in scena nella capitale Oslo un’opera intitolata ‘Oltre il potere 2’, scritta dal norvegese drammaturgo, filantropo e combattente per i diritti delle piccole nazioni Björnstjerne Bjørnson.

Il presidente Kiska terrà poi un discorso a un seminario d’affari che avrà il suo focus sulle infrastrutture delle smart city, oltre a visitare una società denominata che ha investito in Slovacchia, Wilhelmsen, e il centro globale per la ricerca sui tumori Oslo Cancer Cluster.

(Red)

Foto prezident.sk