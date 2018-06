La scortecata: il teatro di Emma Dante porta a Bratislava l’Italia barocca e popolare

Emma Dante ritorna in Slovacchia dopo 12 anni, quando partecipò nel 2006 al Festival internazionale del teatro Divadelná Nitra. E portà con sè una forte storia umana, che mescola comico e tragedia con la magia, l’aspetto sociale, il dialetto siciliano e il ritmo – queste sono le caratteristiche del suo lavoro. Liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, la piéce La scortecata scritta da Emma Dante, che ricalca una storia del 17° secolo sul desiderio di bellezza e di eterna giovinezza, si potrà vede il 6 giugno prossimo allo Štúdio SND come una delle chicche del festival italiano Dolce Vitaj di quest’anno.

Emma Dante, palermitana, è autrice, attrice, regista teatrale e cinematografica con diversi riconoscimenti, tra cui quattro Premi Ubu, un Premio Scenario, un Golden Gral. È una delle più significative autrici di teatro contemporaneo emersa negli ultimi anni in Italia, che esplora il tema della famiglia e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia nella quale non manca una punta di umorismo.

In questa nuova produzione, Emma Dante dà vita con i suoi eccezionali interpreti a un racconto che a partire dalla scrittura barocca di Giambattista Basile ci porta in un mondo affascinante e sofisticato, partendo dal basso, dove il dialetto napoletano insieme a espressioni gergali, proverbi e invettive popolari riproduce modi e forme espressamente teatrali tra lazzi della commedia dell’arte e dialoghi shakespeariani.

La scortecata è una frenesia di travestimenti e magia, di ironia e gioco, ma sfiora anche un tragico, ineluttabile, lato oscuro, come in ogni favola. Emma Dante a proposito di questo spettacolo dice: «In una scena vuota, dalla narrazione in terza persona fino all’immedesimazione con i personaggi, tre uomini, a cui sono affidati anche i ruoli femminili, come nella tradizione del teatro settecentesco, drammatizzano la fiaba incarnando i protagonisti di questa storia, due vecchie e il re. Umorismo, volgarità, paura, saranno gli elementi principali di questa fiaba rivolta a tutti coloro che, nella vita, sono riusciti ad invecchiare senza diventare adulti».

Il baritono slovacco Dalibor Jenis, che è stato recentemete diretto da Emma Dante nel Macbeth di Verdi, dove aveva il ruolo principale, ha detto di lei che «è una regista molto esigente, a volte esplosiva, e sa esattamente cosa vuole. La sua regia è più coreografica e scenica. […] Cercando sempre qualcosa di nuovo e non ha paura di sperimentare».

Della messa in scena dello spettacolo, che è stato presentato al Festival dei due mondi di Spoleto 2017, Emma Dante ha detto: «La storia inizia a svolgersi sul palcoscenico vuoto, attraverso un narratore. Alla fine si fonde con i personaggi – uomini che si ritrovano in abiti femminili seguendo esattamente la tradizione teatrale del XVIII secolo – e raccontano la storia di due vecchi e un re. Humour, lussuria e paura sono gli ingredienti principali di questa favola che cerca di raggiungere tutti quelli che sono riusciti ad invecchiare mentre sono ancora immaturi».

Marco Baliani, noto attore, drammaturgo e regista teatrale, qualche settimana fa ha scritto questo sullo spettacolo:

Nel corso del festival Dolce Vitaj 2018, Emma Dante presenterà anche il suo film (Ulica v Palerme) martedì 5 giugno, aprendo l’ormai tradizionale rassegna cinematografica Cinevitaj al Kino Lumière di Bratislava, cui parteciperà uno dei suoi protagonisti, Carmine Maringola, lo scenografo feticcio della regista. Il film è nato nel 2013 dall’omonimo romanzo di Emma Dante, in cui recita anche la regista a fianco di Alba Rohrwacher e dell’eccellente attrice teatrale Elena Cotta, uno dei personaggi principali. Il film è stato presentato nel 2013 nella sezione competitiva principale al Festival del cinema di Venezia, dove ha ricevuto diversi premi.

Salvatore D’Onofrio (1951). Ha lavorato a lungo a Napoli con LiberaScenaEnsenble con la quale ha portato in scena lavori con la regia di Renato Carpentieri, Lello Serao, Giuliana Pisano. A teatro è stato tra i protagonisti degli spettacoli Cani di bancata, Verso Medea e Io, Nessuno e Polifemo di Emma Dante, Dora Pais Show e Il Grande Dandi Giuliana Pisano, e Se non ci sono altre domande di Paolo Virzì. Al cinema ha lavorato in Certi bambini dei fratelli Frazzi, Il divo di Paolo Sorrentino, Fortapasc di Marco Risi, I Milionari di Alessandro Piva.

Carmine Maringola (1974). Nato a Portici, in provincia di Napoli, laureatosi in architettura all’Università degli studi di Napoli Federico II, alterna la sua attività di attore a quella di scenografo, vivendo l’esperienza teatrale nella sua totalità. Tra il 1994 e il 2001 partecipa a varie produzioni sia con il Living Theatre che con il gruppo di sperimentazione napoletano Tutuguri. Nel 2003 si trasferisce a Palermo dove lavora come attore per la compagnia del teatro Lelio. Nel 2005 incontra Emma Dante ed entra a far parte della compagnia Sud Costa Occidentale in qualità di attore, scenografo e fotografo.

Cristian Zucaro (1969). Nato a Torino, durante gli studi s’interessa di teatro. Nei primi anni ‘90 si forma con la compagnia Laboratorio Teatro Settimo diretta da Gabriele Vacis, focalizzando l’attenzione sull’uso della luce. Dal 2000 avvia un’intensa collaborazione con Emma Dante, realizzando i disegni luce per i suoi spettacoli di teatro e lirica e curandone la direzione tecnica. Lavora per diverse compagnie di rilievo nazionale negli ambiti del teatro di prosa, della lirica e danza. Tra le ultime collaborazioni, quelle con Franco Maresco e Balletto Civile.

