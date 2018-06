RTVS: si dimettono dodici giornalisti, scoppia la polemica

Dodici giornalisti hanno consegnato ieri la loro lettera di dimissioni volontarie all’emittente radiotelevisiva Radio e Televisione della Slovacchia (RTVS), a controllo pubblico, affermando con una dichiarazione congiunta che si tratta di una questione di professionalità e onore giornalistico, piuttosto che di divergenze personali con la direzione della radiotv di Stato.

I dimissionari sottolineano il loro contributo ai notiziari del servizio informativo pubblico, lavorando per anni a un progetto in cui credevano. Ma la nuova direzione di RTVS, guidata dallo scorso anno dall’ex ceo dell’agenzia di stampa statale Tasr Jaroslav Reznik, ha distrutto il loro lavoro e la fiducia nel loro impegno, disgregando le redazioni dei notiziari e punendo le opinioni critiche. Le dimissioni collettive sono il risultato di un mancato accordo con la direzione, dicono i giornalisti, che sono arrivati al punto «di non poter andare oltre».

Il paritto di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS) ha subito reagito affermando che queste dimissioni sono un colpo mortale per la qualità del servizio informativo pubblico e un pessimo biglietto da visita per Reznik, di cui chiedono con insistenza il licenziamento, insieme a tutta la direzione che fa capo a lui. Anche i politici di OLaNO, secondo partito di opposizione in Parlamento, dichiara che tale situazione è il risultato di una direzione aziendale nominata dai socialdemocratici di Smer-SD e, soprattutto, ha detto la capogruppo Veronika Remisova, dal Partito nazionale slovacco (SNS)

Nella primavera di quest’anno le vertenze tra i ‘dissidenti’ e Reznik e i suoi alti funzionari aveva mostrato tutta la difficoltà di ricomporre le divergenze. Diversi giornalisti lamentavano una “atmosfera ostile” all’interno della più grande azienda dell’informazione del paese, dove le critiche non erano accettate e i timori dei redattori di possibili interferenze esterne, da parte di personaggi politici, da cui i giornalisti non si sentivano tutelati. Stiamo parlando, lo ricordiamo, di un periodo in cui la tensione nella società e sulla scena politica slovacca era alle stelle, dopo l’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak. Una atmosfera toccata da grandi manifestazioni sulle pubbliche piazze, le più grandi dalla Rivoluzione del 1989, e che ha avuto come risvolto non secondario un rimpasto di governo dopo le dimissioni del ministro degli Interni Robert Kalinak e del primo ministro Robert Fico, entrambi del partito dominante Smer-SD.

La situazione di crisi all’interno della radiotelevisione pubblica era stata trattata anche dalla commissione parlamentare per i media, dove il capo di RTVS Jaroslav Reznik era stato invitato ad una migliore comuncazione tra i piani alti e le redazioni informative. Fino a pochi mesi fa, tuttavia, i tele e radio giornali di RTVS risultavano secondo il giudizio del pubblico i più equilibrati ed obiettivi, mantenendo un primato raggiunto da pochi anni nei confronti del gruppo TV Markiza, il più forte avversario dei canali televisivi pubblici.

Una condizione che avrebbe potuto calmare un po’ gli animi era quella di valorizzare il lavoro giornalistico dei reporter di RTVS, rendendolo più approfondito e indipendente rispetto all’azionista pubblico. Una cosa di cui si occupava ad esempio una proposta di alcuni deputati indipendenti, che avrebbero voluto tra le altre cose l’obbligo per l’emittente di Stato di realizzare servizi e programmi di giornalismo investigativo. Proposta che tuttavia è stata bocciata dal Parlamento questa settimana.

(La Redazione)