Bratislava, al via dal 13 giugno il volo per Catania

Dal mese di giugno si aggiungono tre nuove rotte all’orario estivo dell’aeroporto di Bratislava. Si tratta di Eindhoven, nei Paesi Bassi, il cui primo volo è previsto oggi 1 giugno, Dallaman in Turchia, che sarà operativo dal 28 giugno, e Catania, in Sicilia, che inaugura il 13 giugno. I primi due collegamenti sono operati da Ryanair, mentre la città sotto l’Etna verrà raggiunta da voli della Smartwings e sarà operativo fino al 22 settembre.

Il volo da Bratislava per Catania avrà questa frequenza:

BTS – CTA ore 21:20 giovedì e domenica

BTS – CTA ore 22:20 sabato

Nel frattempo questa estate, dice la società aeroportuale, è ancora aumentato, del 37%, il numero dei voli charter offerti per la stagione estiva, che sono arrivati a 2.500 dopo che nel 2017 si registrò già un risultato record. I voli charter più popolari, e con la migliore offerta, sono quelli per Antalya, in Turchia, con 903 voli tra andate e ritorni. Seguono Hurghada in Egitto, Monastir in Tunisia, Burgas in Bulgaria, Marsa Alam in Egitto.

(Red)

Foto CC0

Foto manolofranco/CC0