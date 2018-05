Dolce Vitaj: Design italiano – Inventiva e bellezza, mostra di Miro Zagnoli a Bratislava

Apre domani 1 giugno a Bratislava, nel corso dell’evento Days of Architecture and Design – DAAD, una mostra dedicata al design italiano attraverso gli scatti di Miro Zagnoli, professionista milanese che dagli anni 70’ ha creato immagini per le campagne pubblicitarie di marchi come Alessi, Artemide, Cassina, Cinelli, Danese, Driade, De Rigo Kartell, Kettal, Luceplan, Molteni, Pirelli e altri. Miro Zagnoli è nato a Reggio Emilia nel 1952, vive e lavora a Milano.

La ricerca artistica di Zagnoli inizia verso la fine degli anni ’70. Le sue prime fotografie sono un’esplorazione intorno all’identità dell’immagine, nella quale la rappresentazione fotografica è contaminata da quella di altri mezzi visuali, quali la televisione o la stampa. Nella prima metà degli anni ’80 l’interesse verso il “mondo artificiale” si traduce in una serie di ritratti nei quali utilizza la luce emessa da elettrodomestici, cabine telefoniche e fari di automobili. Questo percorso attraverso il mondo dei prodotti industriali favorisce il suo incontro con la rappresentazione del design.

Attraverso un’intensa collaborazione – tuttora in corso – con designer, aziende e riviste, Zagnoli sviluppa una riflessione sull’identità degli oggetti il cui valore si definisce in una stratificazione di significati, affidati alla mediazione fotografica delle immagini.

I pezzi di design, nei lavori di Zagnoli, finiscono per appartenere ad una storia, che non è semplicemente l’idea dell’ambientazione, ma quella più complessa e misteriosa dell’effettiva vita delle cose. I materiali si caricano di sorpresa, tendono alla visione, si manifestano. Letteralmente appaiono come protagonisti irrinunciabili di una vicenda vissuta; tanto che in taluni casi possono tranquillamente fare a meno della presenza umana.

Nel corso della sua carriera Zagnoli ha collaborato con Absolut vodka, Alessi, Artemide, Cassina, Cinelli, Danese, Driade, De Rigo Vision, Du Pont/Corian, Emeco, Kartell, Kettal, Luceplan, Molteni, Moroso, Olivari, Pirelli, Rosenthal, Rubelli, Serralunga, Thonet, Tucano, Vitra, Abitare/Segesta, Blueprint, Condè Nast, Domus, Interni/Mondadori, Ottagono, ISIA di Urbino, Università IUAV di Venezia. Ha inoltre ritratto personaggi del mondo del design, della moda, della musica e dell’arte come Paul Smith, Bruno Munari, Alberto Meda, Jasper Morrison, Rudolf Stingel, Ron Gilad, Enzo Mari, Rolf Fehlbaum, Mimmo Rotella, Mimmo Paladino, Patrizia Moroso, Roberto Abbado, James Irvine, Robert Morris, Luciano Fabro, Claudio Parmiggiani, Ross Lovegrove, Marc Newson, Ronan e Erwan Bouroullec, Francisco Gomez Paz, Denis Santachiara.