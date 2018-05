Governo, concesso 1 milione di euro in più a distretti Lucenec e Poltar

Ieri il governo, riunito in una delle sue sedute fuori sede nei distretti meno sviluppati a Filakovo, cittadina nella regione di Banska Bystrica, ha deciso di stanziare un altro milione di euro ciascuno per i distretti di Lucenec e Poltar per dotare i comuni di fondi per piccole ricostruzioni e progetti. Il primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD) ha sottolineato che si tratta di soldi che vanno oltre il contributo regionale già approvato in origine, che questi distretti avevano ricevuto sulla base dei piani di azione per lo sviluppo messo in opera dal governo precedente.

Nel giugno 2016 il governo guidato da Robert Fico aveva approvato 147 milioni al distretto di Lucenec, per l’incremento degli investimenti e dell’occupazione. E nel settembre di due anni fa era toccato a Poltar, dotato di 98 milioni di euro con gli stessi obiettivi. Del milione in più concesso ad ogni distretto, i maggiori importi andranno, nel caso del distretto di Lucenec per il comune di Filakovo, per 150.000 euro, e nel distretto di Poltar una somma di 320.000 euro andrà alla città capoluogo.

I piani di azione governativi per i due distretti stanno gradualmente avendo i loro effetti, ha detto il primo ministro, mostrando un calo rimarchevole della disoccupazione: a Lucenec dal 17,5% alla fine del 2015 al 9,11% attuale, e nel vicino distretto di Poltar dal 20,8% al 10,9%.

(Red)

Foto vlada.gov.sk