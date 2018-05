Jaguar: la produzione slovacca inizierà il 3 settembre 2018

Il gruppo automobilistico Jaguar Land Rover (JLR) ha annunciato ieri di voler avviare la produzione nel suo nuovo stabilimento locato nei pressi di Nitra il 3 settembre prossimo. A dirlo è stato il direttore operativo dell’azienda Alexander Wortberg durante una conferenza stampa, confermando le voci che già avevano accennato a quella data per l’inizio della produzione nel quarto impianto automobilistico del paese. La fabbrica del Nitra Strategic Park produrrà un’intera gamma di nuovi veicoli in alluminio del gruppo britannico controllato interamente dall’indiana Tata Motors. Si parte con il modello Land Rover Discovery, di cui la Slovacchia sarà l’unico sito estero a fabbricarne un certo numero di unità, insieme alla casa madre nel Regno Unito. Ma nel giro di un paio di anni, ha affermato Wortberg, si dovrebbe aggiungere un secondo modello, al momento ancora sconosciuto.

Così appariva lo stabilimento pochi giorni fa:

Sono stati investiti 1,4 miliardi di euro nella costruzione del primo stabilimento JLR in Europa al di fuori del Regno Unito, e 130 milioni di euro sono il contributo offerto dallo Stato per l’acquisto di beni durevli. Recentemente la fabbrica ha avviato una procedura di test per la fabbricazione del corpo auto e ha installato tecnologie e automazioni nei reparti di verniciatura e assemblaggio. Si parte con una produzione di circa 150.000 unità all’anno, per arrivare a regime a 300.000.

JLR ha poi aperto un centro di formazione in cui preparare i propri dipendenti, che oggi sarebbero già oltre 1.300. Gli stranieri rappresentano appena il 3% della forza lavoro. Entro la fine dell’anno l’azienda assumerà altri 150 lavoratori ed entro la fine del 2020 dovrebbe assumere altre 2.800 persone. Nel frattempo, altri 22.000 posti di lavoro indiretti dovrebbero essere creati nella rete dell’indotto in Slovacchia. I dipendenti Jaguar Land Rover dovrebbero godere di un salario medio mensile tra 900 e 1.800 euro lordi.

(Red)



Foto cc by