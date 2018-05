Editoria, i quotidiani più letti sono Novy Cas, Pravda e Plus Jeden Den

Nel 2017 i giornali quotidiani più letti in Slovacchia sono stati Novy Cas, Pravda e Plus Jeden Den, seguiti da Sme. Un sondaggio l’altro ieri mostra che il tabloid Novy Cas conferma la sua posizione di leader di mercato, ed è letto dal 14,5% della popolazione (650.000), in continuità con i dati dell’anno precedente, anche grazie alla sua presenza capillare in molti locali pubblici. Sme, una volta il primo quotidiano, quantomeno quotidiano “tradizionale”, ha perduto quasi un decimo dei suoi lettori, registrando il numero di lettori al 5,5% della popolazione. Lo hanno superato nell’ultimo anno Pravda (al 5,9%) e l’altro tabloid Plus Jeden Den (5,7%).

Quanto ai settimanali, Plus 7 Dni (7,4%) è primo davanti a tre riviste femminili: Bajecna Zena (5,7%), Zivot e Novy Cas pre zeny (tutte al 5,4%). Slovenka scende al 3,3%, superata da Eurotelevizia (3,4%).

Nel settore dei quindicinali vince TV Max (4,9%), davanti a Tele Plus (2,3%) e Relax (1,5%), mentre nei mensili si trovano in testa Zahradkar (6,9%), Zdravie (6,8%), Eva (4,9%) ed Emma (4,7%).

(Red)

Foto CC0