Demografia: in 25 anni solo 130mila abitanti in più in Slovacchia

In confronto al 1993, della Repubblica Slovacca, gli abitanti del paese sono cresciuti di sole 130.000 unità a 5,44 milioni registrati nel 2017. Il tasso di matrimonio rimane basso negli ultimi 25 anni, ma lentamente sta crescendo da meno di 24 mila nel 1.993 a 31.000 nel 2017. Nel frattempo è aumentata di otto anni per entrambi i sessi l’età per le nozze (34 anni gli uomini e 31 le donne). Aumentato il numero dei divorzi, da 27 per 100 matrimoni un quarto di secolo fa ai 31 dell’anno scorso. Anno record per i divorzi è stato il 2006, quando sono stati registrati 49 divorzi ogni 100 matrimoni.

La fertilità, cioè il numero di bambini per donna, era più alta nel 1993, con 1,93 figli per donna (contro uno standard di 2,1), e oggi è risalita a 1,3 figli dopo un crollo a 1,3 nel 2007. Le mamme sono oggi più anziane di quattro anni, passando da 25,2 anni nel 1993 a 29,6 anni l’anno scorso. Sono nel frattempo calati gli aborti, di un quarto in 25 anni.

Si è alzata la vita media delle persone, quella degli uomini a 73,75 anni e a 80,34 anni quella delle donne.

(Red)

Illustr. BS/ CC0