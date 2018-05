IIC Praga: canti ebraici dall’antichità ad oggi

Delilah Gutman, compositrice, pianista e cantante di origine italoamericana, è nata a Madrid e vive in Italia. Dopo un anno torna nella Sinagoga di Gerusalemme insieme al violinista italiano Rephael Negri, per presentare un nuovo programma di canti ebraici, selezionati dalle tradizioni Yemenita, Sefardita e Askenazita. I canti che saranno eseguiti sono elaborazioni originali composte appositamente per il progetto dei due artisti. Il concerto è organizzato dalla Comunità ebraica di Praga in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Martedì 29 maggio 2018 alle ore 18.00

Sinagoga di Gerusalemme, Jeruzalémská 7, Praga 1