Covid-19, attese nuove misure: 2.587 nuovi casi di infezione in settimana

Secondo l’annuncio odierno del Ministero della Salute, nella giornata di domenica in Slovacchia sono state registrate 265 persone positive su un numero piuttosto basso di tamponi esaminati, 1.954. Il maggior numero di diagnosi di Covid-19 di domenica arrivano da tamponi rinofaringei di persone (127 donne e 138 uomini di età compresa tra 2 e 93 anni) esaminate nei distretti di Námestovo (70), Bratislava (41), Martin (16), Dunajská Streda (12), Košice (12), Tvrdošín (11).

Questo risultato arriva dopo alcune giornate molto più ‘movimentate’, con 478 nuove positività sabato (di cui 70 a Bratislava e 59 a Námestovo) su 5.655 test eseguiti, 552 venerdì (80 a Bratislava, 46 a Prievidza, 40 a Nové Zámky) su 6.483 tamponi, e i 419 di giovedì su 5.540 test processati.

Negli ultimi sette giorni sono stati 2.587 i nuovi casi di infezione registrati, nei sette giorni precedenti erano stati meno della metà, solo 1.176, e 944 nella settimana precedente ancora.

In ospedale sono ricoverate 197 persone, di cui 16 sono in terapia intensiva, 15 pazienti collegati lla ventilazione artificiale.

Fino ad ora il numero di persone che sono risultate positive al Sars-Cov-2 è 9.343, e dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti 447.940 test di laboratorio.

Attualmente ci sono 5.086 casi attivi in Slovacchia, il numero più alto di sempre. Il numero di decessi confermati correlati al Covid-19 è di 44 persone. L’ultima è una signora di 67 anni morta il 18 settembre all’ospedale di Lučenec, la cui causa di morte è stata determinata sabato dall’autopsia.

Attese nuove restrizioni

Il 25 settembre è stata emessa una nuova mappa (il cosiddetto “semaforo Covid”) che stabilisce i distretti più a rischio in Slovacchia. Sono 19 i distretti “rossi”, altri 19 sono indicati in colore arancio, mentre i rimanenti 41 sono a minor rischio, in verde. Appena una settimana prima i distretti rossi erano solo 14. Il ministro della Salute Marek Krajčí si aspetta che la situazione peggiori e in ottobre l’aumento giornaliero di casi positivi sarà tra i 260 e i 450.

Dopo la riunione di venerdì della commissione per le pandemie, che si è conclusa con un nulla di fatto, gli esperti si sono di nuovo riuniti oggi ed è attesa una nuova ondata di restrizioni da parte delle autorità sanitarie. Anche il ministro dell’Economia e vicepremier Richard Sulík (SaS), che è sempre stato contrario a chiusure delle attività economiche, ha ammesso oggi che la situazione è seria e saranno prese misure di una certa entità per limitare la diffusione del virus, in particolare relativamente a prescrizioni sugli incontri sociali e controlli e limitazioni ai valichi di frontiera.

Gli ospedali di Poprad, Trenčin, il Centro nazionale per i tumori di Bratislava e l’Ospedale universitario di Bratislava-Ružinov segnalano casi positivi tra il personale medico. La Facoltà di Medicina dell’Università Comenius di Bratislava ha segnalato casi positivi tra studenti e personale docente. A Trnava gli operatori del call center del servizio di ambulanze sono risultati positivi. Gli uffici di sanità pubblica locali segnalano anche alcuni casi importati da Ucraina, Polonia, Macedonia del Nord, Spagna, Cechia e Austria. Nella regione di Bratislava sono state chiuse per alcuni giorni tre scuole. Un matrimonio presso le terme di Bardejov (Bardejovské Kúpele) ha provocato infezioni finora a 67 persone, mentre le autorità sanitarie stanno facendo ancora dei test, anche a persone non direttamente legate al matrimonio.

Interventi in TV del premier e del capo dello Stato

Il premier Matovič prevede di annunciare le misure decise oggi in televisione alle 19 su TV Markíza, durante il telegiornale più seguito del paese. Alle 20:30 sarà poi ospite di TV JOJ. Mentre la presidente Čaputová terrà un discorso straordinario sul primo canale della tv pubblica RTVS alle 19:45.

(La Redazione)

Foto CDC/Rawpixel CC0