Čaputová a Zelensky: relazioni molto buone, bene processo di pace in Donbass

La presidente Zuzana Čaputová ha ricevuto a Bratislava giovedì in visita ufficiale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella conferenza stampa che ha fatto seguito al colloquio privato, il capo dello stato slovacco ha ricordato la sua visita in Ucraina nel settembre 2019: «Proprio come allora, anche oggi abbiamo concordato che le relazioni tra Slovacchia e Ucraina sono da tempo molto buone e costruttive». «La Slovacchia e il più grande tra i paese nostri vicini siamo molto interessati alla prosperità economica, alla qualità della democrazia e alla pace in questo paese», ha detto, sottolineando che tra i prossimi passi da compiere c’è l’espansione della cooperazione frontaliera, principalmente nell’area dei valichi di frontiera e del trasporto di merci. Čaputová ha discusso con Zelensky dell’attuale situazione della pandemia di coronavirus nei due paesi, nonché del contrabbando di frontiera, della potenziale futura cooperazione nel campo delle infrastrutture, in primis del trasporto ferroviario e stradale, e della cooperazione nel campo della cultura e dello sport.

I due presidenti hanno toccato nella loro discussione anche la situazione delicata nell’Ucraina orientale. Zuzana Čaputová si è congratulata con la sua controparte per gli ultimi sviluppi verso una pace duratura, con la ripresa dei colloqui del cosiddetto formato Normandia, lo scambio reciproco di prigionieri e quello che è attualmente il cessate il fuoco più lungo registrato nel Donbas dall’avvio del conflitto. Da parte slovacca è stato ribadito l’impegno a non riconoscere «l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia», così come «l’occupazione di parte del territorio ucraino».

La Slovacchia appoggia il processo di integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea, ha affermato Čaputová, che ha inoltre discusso con il collega della situazione in Bielorussia, esprimendo congiuntamente sostegno ai manifestanti e condanna per le violenze da parte del governo di Lukashenko, la cui elezione è stata da entrambi giudicata non legittima. Zelenskyi, tra le altre cose, ha affermato che l’Ucraina, come la Slovacchia, disapprova il progetto del gasdotto Nordstream 2, che danneggia gli interessi economici di entrambi i paesi.

Čaputová e Zelensky hanno inoltre partecipato alla firma di due accordi, siglati dal ministro dei Trasporti slovacco Andrej Doležal e il suo corrispondente ucraino delle Infrastrutture Vladyslav Krikliy. Il primo dei due trattati consentirà all’Ucraina di utilizzare lo spazio aereo della Slovacchia in connessione con il funzionamento dell’aeroporto di Uzhorod.

Dopo il suo incontro con Čaputová, il presidente Zelensky ha incontrato il capo del parlamento Boris Kollár e il primo ministro Igor Matovič.

(La redazione)

Foto FB/zcaputova