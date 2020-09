“Le macchine di Leonardo”: mostra interattiva a Lučenec sull’artista che ha inventato il futuro

Un uomo del Rinascimento, ma anche un uomo dotato di una straordinaria immaginazione in grado di proiettarsi verso il futuro, con una versatilità che difficilmente ha eguali nel panorama della cultura di tutti i tempi. Mai come per Leonardo da Vinci la definizione di “artista poliedrico” risulta azzeccata, ma nello stesso tempo addirittura riduttiva.

Pittore, scultore, ingegnere, architetto, filosofo, musicista, poeta, matematico, meccanico, fisico, esperto di anatomia, inventore e persino precusore della moderna geologia. Non c’è quasi campo del sapere umano in cui Leonardo non si sia cimentato, animato sempre da un profondo e irrinunciabile amore per la conoscenza e la sperimentazione.

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”, afferma l’Ulisse dantesco, simbolo della ricerca e della volontà di conseguire il sapere trascendente, la vera ragione dell’esistenza umana. Con la sua eterna sete di conoscenza, Leonardo ha segnato indiscutibilmente l’inizio dell’era moderna, in cui l’uomo vuole e sente di essere “misura di tutte le cose” al centro dell’universo, pronto ad esplorare l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo, indagando i misteri nascosti della natura e i segreti del corpo umano.

Al genio instancabile dell’artista toscano la citta di Lučenec ha voluto rendere omaggio con la grande mostra interattiva “Le macchine di Leonardo da Vinci”, che fino al 13 dicembre esporrà nella Sinagoga più di 40 repliche di macchine, schizzi e opere. Più di cinque secoli fa dalla mente di Leonardo sono usciti progetti incredibilmente moderni, dal carro armato al paracadute, dall’elicottero al sottomarino, dalla muta da sub alla gru saliscendi per lo scavo di canali…

L’eredità di Leonardo comprende un lungo elenco di invenzioni e progetti, talvolta anche impraticabili, che comunque hanno preceduto le tecnologie future di centinaia di anni. Nella sua ricerca scientifica, ha spesso utilizzato tecnologie in forte e impressionante anticipo sui tempi, pienamente utilizzate solo diversi secoli più tardi. I suoi studi sulla pressione dell’acqua, sul fenomeno dell’attrito o la traiettoria del tiro sono stati realizzati grazie ai dispositivi che egli stesso inventava per ogni esperimento. Per questo possiamo veramente dire che Leonardo, genio universale, “ha inventato il futuro”.

Leonardo ha ripreso e adattato decine di invenzioni di ingegneri ed inventori, perfezionando, ad esempio, alcune macchine da guerra e creando quei congegni che lo hanno reso celebre come ingegnere militare alla corte milanese di Ludovico il Moro.

Nei suoi appunti si legge la passione profonda per la natura, sua unica grande fonte di ispirazione sia come artista che come scienziato. Leonardo ha studiato la natura, l’ha disegnata, l’ha ritratta nei suoi dipinti con una straordinaria forza visionaria. Basti pensare al paesaggio che fa da sfondo al sorriso enigmatico di Monna Lisa, uno scenario naturale di grande bellezza e fascino per molto tempo ritenuto simbolico e solo recentemente identificato con precisione…. o allo studio del movimento delle ali degli uccelli e del volo planato sostenuto dal vento come punto di partenza per la progettazione di una macchina volante.

Rivelare le dinamiche interiori dell’artista e dello scienziato, ricercare l’intima connessione tra le due dimensioni di una personalità perennemente proiettata verso l’osservazione, la ricerca e la sperimentazione sistematica sono gli obiettivi della mostra. Insieme con il desiderio di presentare Leonardo come autentico simbolo del Rinascimento, inteso come “rinascita” dell’individuo, mosso ora da una nuova consapevolezza di sé e del mondo circostante.

La mostra allestita nella Sinagoga di Lučenec presenta 40 macchine ricreate da maestri italiani qualificati sulla base degli appunti e dei disegni originali di Leonardo. Nessuna delle invenzioni dell’artista si è infatti conservata. Inoltre, la mostra presenta riproduzioni di capolavori artistici conservati in musei di tutto il mondo. Ad esempio, si può ammirare una replica di grande formato dell‘Ultima cena, un capolavoro simbolo della potenza economica e della prosperità culturale ed artistica della Milano rinascimentale.

L’originalità della mostra risiede nella possibilità, per i visitatori, di “provare il funzionamento delle invenzioni che hanno superato il loro tempo ispirando macchine e strutture moderne,” sottolinea Peter Černek, direttore del dipartimento culturale della regione autonoma di Banská Bystrica.

L’eredità costante dell’opera di Leonardo è dunque la curiosità intellettuale, con le eterne domande sul funzionamento della natura. Osservare, pensare, sperimentare, progettare. Far diventare sorprendente il quotidiano e quotidiano l’incredibile, perche è questo lavoro che fa avanzare l’umanità.

Leonardo da Vinci è stato “una vela libera sui mari della conoscenza e della vita” (Alberto Angela)

La regione autonoma di Banská Bystrica e la città di Lučenec hanno sostenuto finanziariamente la mostra, che è visitabile tutti i giorni tranne il lunedì, con gli orari di apertura della Sinagoga. Ogni domenica tra le 14:00 e le 17:00 verranno proposti anche seminari creativi dedicati alle famiglie con bambini.

(Paola Ferraris)

Foto: Banskobystrický samosprávny kraj (Fb)