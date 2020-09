Matovič: non permetterò a ignoranti irresponsabili di minacciare la salute pubblica

8

Questa mattina è stato diramato il numero di nuovi casi infetti da coronavirus in Slovachia, 419 nella sola giornata di ieri, un numero mai visto prima. Duro il commento del primo ministro a questi numeri. Igor Matovič si è espresso così sul suo profilo Facebook:

«Abbiamo un nuovo record. La sconsideratezza, l’incoscienza e l’egoismo hanno vinto. Gli attacchi costanti che minimizzano i pericoli del Covid, ignorano platealmente le misure, prendono in giro chi le rispetta … hanno dato i loro frutti. I risultati della “lotta per la libertà”, che ora ruberà la libertà a tutti». Quando mi sono battuto per regole meno severe per matrimoni, sport e cultura, «c’erano la metà del numero di nuovi casi [rispetto a oggi]… Credevo che le persone avrebbero apprezzato più libertà e si sarebbero comportati in modo ragionevole», ma sono rimasto deluso. «La libertà senza responsabilità porta all’anarchia … e oggi siamo [solo] all’inizio. Il numero di casi positivi è alle stelle e se qualcuno pensa che permetterò a ignoranti irresponsabili di continuare a minacciare persone innocenti, aspetti e vedrà».

Oggi pomeriggio si sta tenendo la riunione della commissione per le pandemie che deve valutare le misure raccomandate dal consiglio degli epidemiologi e dovrà decidere nuove restrizioni per limitare la diffusione del virus. La commissione è riunita da mezzogiorno, ed è chiaro che chiuderà la riunione con nuove misure, di cui al momento non si conoscono i dettagli. Ieri il ministro della salute aveva parlato, tra le altre cose, di eventuali restrizioni agli ingressi da Austria e Ungheria, ma sicuramente l’aumento dei contagi porterà a prendere misure ben più importanti.

Un’ora fa Matovič ha scritto: «La situazione è estremamente grave e devono essere adottate misure di protezione coraggiose».

Anche il ministro della Salute Marek Krajčí, attualmente in quarantena, ha affermato che la situazione inizia a peggiorare e per ottobre è previsto un aumento giornaliero tra i 260 e i 450 casi, mentre il numero dei distretti ad alto rischio in Slovacchia è aumentato.

I distretti considerati a rischio

È intanto stato aggiornato il cosiddetto “semaforo Covid”, ovvero la mappa dei distretti della Slovacchia suddivisa per rischiosità. Sono trentotto i distretti considerati a medio o alto rischio, sul totale di 79.

19 distretti a maggior rischio (colore rosso)

Bratislava (tutti i distretti), Dolný Kubín, Námestovo, Komárno, Michalovce, Nitra, Senec, Skalica, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trenčín, Trnava, Tvrdošín e Veľký Krtíš.



19 distretti a rischio moderato (colore arancio)

Banská Bystrica, Bardejov, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Sabinov, Senica e Trebišov.

I restanti 41 distretti sono ancora verdi. La scorsa settimana erano appena 14 i distretti rischiosi, tra rossi ed arancioni.

Altri due morti

Intanto, è notizia di mezz’ora fa, sono stati registrati altri due decessi attribuiti al coronavirus, portanto il totale a 43. Si tratta di una donna di 67 anni ricoverata all’ospedale universitario di Bratislava e deceduta il 17 settembre, e un paziente di 87 anni ricoverato all’ospedale di Michalovce morto il 23 settembre. Per entrambi è stata determinata oggi la causa di morte a seguito dell’autopsia.

(La Redazione)

Foto vlada.gov.sk/MZSR