Covid-19, impennata di casi in Slovacchia, 419 nuovi positivi

Decisa impennata di nuove infezioni ieri in Slovacchia, dove è stato diagnosticato il Covid-19 a 419 persone su un totale di 5.540 test eseguiti. Si tratta di un nuovo record dopo che il giorno precedente erano stati trovati 360 nuovi positivi.

I test positivi al coronavirus sono stati registrati in particolare tra persone esaminate nei distretti di Bratislava (54), Námestovo (45), Tvrdošín (26), Nové Zámky (19), Skalica (15), Trnava (15), Prievidza (14), Komárno (14), Spišská Nová Ves (13). Tra loro ci sono 224 donne e 195 uomini, e hanno un’età compresa tra 1 e 92 anni, come spiega il ministero della Salute nel comunicato odierno.

I ricoveri ospedalieri attualmente sono 160, di cui 125 con malattia confermata e altre 35 persone in attesa di ricevere i risultati del tampone. Sono 12 le persone in terapia intensiva, tutte collegate a un dispositivo per la ventilazione polmonare artificiale.

Nel frattempo sono state curate altre 58 persone, per un totale di 4.036 pazienti guariti. Il numero di decessi confermati in relazione al Covid-19 è fermo a 41.

Attualmente in Slovacchia ci sono 3.971 casi attivi di coronavirus. Il numero totale di persone testate positivamente è 8.048, su 433.848 test di laboratorio eseguiti dall’inizio dell’epidemia.

(La Redazione)

Foto Matt Hecht CC0